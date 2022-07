Avec la BIG3, Corey Brewer retrouve le goût des terrains

Comme d’autres joueurs de sa génération, Corey Brewer passe son été à jouer dans la BIG3. Âgé de 36 ans, il a quitté la NBA après la saison tronquée par le Covid, et cette ligue de 3X3 lui permet de rechausser les baskets.

« Je veux toujours jouer. J’ai toujours ce feu de la compétition en moi » explique-t-il sur le site officiel des Mavericks. « Je sens que je peux encore jouer (en NBA). J’ai décidé d’être entraîneur, et une fois qu’on a fait ce choix, on ne peut plus y penser. Coacher est un peu différent, car on ne va pas jouer tout le temps. On essaie d’enseigner aux jeunes comment jouer, et on les aide. Mais j’ai le sentiment d’être en grande forme. »

Dans la BIG3, Corey Brewer fait équipe avec Gerald Green qu’il a connu aux Rockets, Jeff Ayres et Will Bynum, et ils sont coachés par Gary Payton au sein de l’équipe du Bivouac.

« On a généralement un entraînement la veille du match » explique-t-il. « Gary Payton est notre coach, et il s’occupe de tout. À chaque fois qu’il dit quelque chose, il faut écouter car il est au Hall Of Fame. On est à 2v-3d et on est en course pour les playoffs. »

« C’est bien plus physique qu’en NBA. La BIG3 est physique »

Quand on lui demande ce qu’il pense du niveau de ce championnat, il s’enflamme…

« C’est bien plus physique qu’en NBA. La BIG3 est physique » assure-t-il. « Il y a beaucoup de joueurs talentueux, et beaucoup ont joué en NBA. C’est du bon basket. Le terrain est bien plus ouvert. Il n’y a que trois joueurs, et il y a beaucoup plus d’espace« .

Le championnat terminé, il va reprendre le chemin de la Nouvelle Orléans. Il y a un an, il avait partagé son expérience comme assistant, chargé du développement des jeunes, et notamment du tandem Ingram-Williamson.

« Brandon s’améliore à chaque match. Il n’a que 23 ans et son niveau de concentration pour un jeune joueur est déjà incroyable. Avec Zion, ils peuvent vraiment faire de la Nouvelle Orléans une équipe qui compte sur les années à venir. Brandon va être un des meilleurs joueurs pendant un long, long moment. On a travaillé sur ses prises de décisions, ses prises de position et les parades face à la défense adverse. Il n’est plus un secret maintenant ! Il doit s’adapter et mieux lire les situations pour réagir vite. Lui et Zion nous donnent un duo de jeunes All-Stars. »