Summer League | Le Thunder résiste à Keegan Murray

Deuxième victoire d’affilée pour le Thunder, qui s’impose 86-80 face aux Kings. Une fois de plus, Keegan Murray a été très bon avec 29 points, 7 rebonds et 4 interceptions, mais Sacramento n’a fait illusion qu’un quart-temps. Le premier, remporté 19-15. Ensuite, la machine du Thunder s’est mis en route avec une avance de 12 points à la pause (44-32).

L’avance grimpera jusqu’à 15 points en fin de 3e quart-temps, et le baroud d’honneur de Sacramento ne suffira pas dans le 4e quart-temps.

A OKC, cinq joueurs terminent à 10 points et plus, avec notamment 15 points pour Tre Mann, et 12 points chacun pour les rookies Jalen Williams et Ousmane Dieng. Le Français ajoute 7 rebonds et il a enfin été adroit avec un 5 sur 8 aux tirs. A ses côtés, Chet Holmgren noircit la feuille avec 8 points, 5 rebonds, 5 interceptions et 3 passes.