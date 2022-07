L’appel du pied de Filip Petrusev aux Sixers

La summer league donne la possibilité à certains joueurs européens de se faire une place dans un effectif NBA, en vue de la saison suivante. C’est par exemple le cas de Filip Petrusev chez les Sixers.

Sélectionné en 50e position de la Draft 2021 par Philadelphie, le Serbe était ensuite retourné en Europe, du côté de l’Anadolu Efes Istanbul, où il a notamment remporté l’Euroligue. Mais à désormais 22 ans, il n’est pas contre traverser l’Atlantique dès cet été…

« Je pense que chaque joueur veut venir [en NBA] le plus tôt possible. Je souhaitais déjà venir l’année dernière. Donc, quand le moment sera venu, je serai prêt », annonce sans trembler l’ancien pensionnaire de Gonzaga.

Mais pour que Filip Petrusev démarre dès cette année sa carrière aux États-Unis, il faudra d’abord que les Sixers lui créent une place dans leur effectif. En l’état, et en attendant la prolongation officielle de James Harden, ils possèdent ainsi 15 joueurs sous contrat, en plus de leurs deux « two-way contacts ».

Autant dire que l’intérieur serbe, certes libre actuellement, part avec une longueur de retard sur Isaiah Joe, Paul Reed, Trevelin Queen et Charles Bassey, quant à eux bénéficiaires d’un contrat non-garanti ou partiellement garanti.

« J’ai signé un contrat d’un an avec ma précédente équipe pour être libre de choisir ma prochaine destination et pour être disponible. Si ce n’est pas le cas [cet été], je signerai simplement une année de plus en Europe et je ferai en sorte d’être disponible chaque année », prévient celui qui tournait cette saison à 15.2 points, 6.2 rebonds et 1.2 contre de moyenne dans le championnat turc (68% aux tirs, 84% aux lancers-francs).

Une summer league pour se montrer

En attendant que la situation ne se décante autour de lui, Filip Petrusev a disputé ce week-end son premier match à la summer league de Las Vegas. Compilant 2 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre (en 8 minutes) dans une large défaite face aux Raptors.

« Je n’ai même pas eu le moindre entraînement et j’ai juste essayé d’aider l’équipe avec mon énergie, de mettre les choses en place, de créer du jeu et de jouer dur, pour avoir une influence de quelconque façon », résumait à ce propos le natif de Belgrade, appelé à participer à l’Euro 2022 au mois de septembre.

Potentielle doublure de Joel Embiid, Filip Petrusev a également fait bonne impression aux yeux de son coach, au sortir de ses deux rencontres de qualifications pour le Mondial 2023 avec la Serbie.

« Filip a été bon », jugeait Dwyane Jones, qui dirige Philadelphie dans le Nevada, au sujet du MVP de la Ligue Adriatique 2021. « Il a traversé l’océan, il est arrivé ici il y a quatre jours, donc je pense qu’il est toujours en phase d’adaptation. Dans l’ensemble, il a été solide, il a démontré qu’il pouvait être un facteur déterminant dans la peinture, qu’il pouvait protéger le cercle. Même l’année dernière [en summer league], il avait été capable de bien protéger son panier, il l’a prouvé. »

S’il ne parvient toujours pas à séduire les dirigeants des Sixers dans les prochains jours, Filip Petrusev rejouera un an de plus en Europe, où son nom a récemment été mentionné du côté du Panathinaïkos.