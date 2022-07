Défier Michael Jordan ou Lionel Messi… Rien n’effraie Ja Morant !

Dans le podcast du Bleacher Report, Ja Morant a abordé de nombreux sujets, et forcément, il a été question de Michael Jordan. Le meneur des Grizzlies n’était pas encore né lorsque Son Altesse remportait son 6e titre avec les Bulls. Il ne le connaît qu’à travers des vidéos, mais il sait que l’ancien numéro 23 des Bulls a tout changé.

« Merci car c’est grâce à lui que beaucoup de gens veulent jouer au basket » répond-t-il lorsqu’on lui demande ce qu’il dirait à Michael Jordan. « Être là avec lui est quelque chose que je ne m’imaginais même pas gamin… Avoir l’opportunité d’être là et de lui parler, de me présenter, d’avoir cette discussion avec lui… Je ne sais pas ce que je lui dirais mais j’aurais aimé jouer à son époque. Comment il abordait les matches, juste son état d’esprit, j’aimerais jouer contre lui« .

« Jamais je ne dirai que quelqu’un peut me battre en un-contre-un ou dans quoi que ce soit »

Simplement « jouer » lui demande la journaliste Taylor Rooks qui souligne qu’il n’a pas dit qu’il allait « manger » Jordan.

« Je l’aurais mangé aussi ! Personne n’a plus confiance que le numéro 12 ! Jamais je ne dirai que quelqu’un peut me battre en un-contre-un ou dans quoi que ce soit. Je me fiche de savoir de quoi il s’agit, ou de quel sport. Le football ? Qui est le meilleur footballeur ? On peut s’affronter… »

Un cadreur lui souffle le nom de Lionel Messi. « Je veux être le gardien de but. En fait, que quelqu’un organise ça ! » lance-t-il.

Notre consoeur lui rappelle que ce sera très compliqué de tenir tête à l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire… « Bien sûr ! Mais j’ai confiance. »