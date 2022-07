Otto Porter Jr, le nouvel atout expérience des Raptors

Comme Gary Payton II, Damion Lee, Juan Toscano-Anderson et Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr. ne visera pas le « back-2-back » avec les Warriors. À 29 ans, il a effectivement décidé de quitter les champions en titre pour s’engager sur deux ans avec les Raptors, et 12.3 millions de dollars (sa deuxième saison sera une « player option »).

Une belle affaire pour la franchise canadienne, qui récupère là un ailier polyvalent et expérimenté, qui a su faire remonter sa cote de popularité avec Golden State. Et qui imagine encore les choses en très grand, avec Toronto…

« Évidemment, en gagnant un titre avec Golden State, je pense que beaucoup de gars s’attendaient à ce que tout le monde reparte pour un nouveau ‘run’, donc c’était une décision difficile à prendre », expliquait-il dans un premier temps. « Je serai lié à ces gars à vie, nous avons vécu une année incroyable, mais c’est une nouvelle opportunité qui s’offre à moi que d’arriver à Toronto et d’aspirer à gagner un nouveau titre. »

Passé par les Wizards, les Bulls, le Magic puis les Warriors, Otto Porter Jr. s’apprête à jouer pour sa cinquième équipe dans la ligue. Convoité par bien des dirigeants, il a finalement opté pour la proposition des Raptors, sans hésiter trop longtemps.

« J’ai reçu d’autres offres oui, mais c’est un endroit où je souhaitais vraiment aller », ajoutait-il au sujet de Toronto. « Ma femme vient d’ici, donc c’est beaucoup plus simple pour ma famille. C’est aussi une belle organisation, une superbe équipe, encore jeune et qui aspire à retrouver les sommets. […] En gagnant un titre avec Golden State la saison dernière, j’ai la sensation de pouvoir apporter mon expérience de champion pour aider les plus jeunes. »

Le profil parfait pour le basket de Nick Nurse

À l’approche de sa dixième année en NBA, Otto Porter Jr. dispose d’un profil de « 3&D » polyvalent, athlétique et longiligne qui devrait parfaitement coller au type de basket pratiqué par les hommes de Nick Nurse. D’ailleurs, c’est également pour cette raison qu’il a voulu rejoindre le Canada cet été…

« Ça a beaucoup pesé, parce qu’il y a tellement de variété et de joueurs au profil différent ici, ça rend les choses encore plus amusantes », détaillait-il ainsi. « Jouer contre une équipe où tout le monde mesure entre 2m00 et 2m13, c’est difficile. Je pense que nous sommes capables d’aller très loin en playoffs avec cette équipe et je pense qu’elle est prête à retrouver les Finals. »

Mais ce qui risque surtout de changer pour les Raptors, grâce au recrutement d’Otto Porter Jr, c’est qu’ils disposent désormais d’une vraie menace de loin, eux qui ne shootaient qu’à 35% à 3-pts la saison dernière (le 20e meilleur pourcentage de la ligue).

« Espacer le jeu, c’est la clé dans la NBA d’aujourd’hui », jugeait celui qui tourne à quasiment 40% de réussite à 3-pts, depuis le début de sa carrière. « J’ai pu le faire à Golden State, pour que les gars pénètrent et accèdent au cercle, donc j’espère pouvoir le faire ici aussi, pour Fred [VanVleet], Pascal [Siakam] et Scottie [Barnes]. »

Seule incertitude autour du cas Otto Porter Jr. et elle ne date pas d’hier : sa faculté à rester en forme. Car, quand il le peut, et ce fut le cas en 2021/22, le 3e choix de la Draft 2013 fait partie des meilleures rotations de NBA à son poste. Mais la prise de risque des dirigeants canadiens n’est pas la plus élevée qui soit, contractuellement parlant.