Décès de Mike Schuler, ancien Coach Of The Year avec les Blazers

Qu’ont en commun Tom Thibodeau, Rick Carlisle, Doc Rivers et Mike Schuler ? Ils comptent parmi les rares techniciens de la ligue à avoir décroché le trophée de coach de l’année dès leur première année de coaching. Le dernier cité, qui avait été décoré en 1987 lors de son arrivée chez les Blazers, est décédé à l’âge de 81 ans.

Celui-ci avait fait ses premiers pas dans la grande ligue en tant qu’assistant coach chez les Nets, au début des années 1980. Après un passage chez les Bucks, le natif de Portsmouth (Ohio) avait décroché son premier poste de titulaire dans l’Oregon à l’époque où Kiki Vandeweghe et Clyde Drexler étaient les leaders de l’équipe.

Il avait été remplacé par son assistant Rick Adelman au cours de sa troisième saison après deux éliminations de suite au premier tour des playoffs mais un bilan en saison régulière très respectable (127 victoires – 84 défaites soit 60% de succès). Il avait connu une expérience moins heureuse avec les Clippers quelques années plus tard (52 victoires – 75 défaites). Mike Schuler avait poursuivi sa carrière en tant qu’assistant chez les Kings, les Wolves et encore une fois les Bucks jusqu’en 2005.

« J’ai eu le plaisir d’être à la fois coaché par Mike et d’entraîner à ses côtés plus tard dans ma carrière », a réagi Terry Porter, passé par Portland de 1985 à 1995. Ce dernier, reconverti dans le coaching également, a ajouté : « Mike était un entraîneur formidable et mettait une grande intensité dans sa façon d’entraîner en se focalisant la mise en valeur du meilleur de ses joueurs. En tant que collègue, j’étais extrêmement reconnaissant de l’avoir dans mon équipe d’entraîneurs pour partager avec moi son expérience, ses connaissances et sa gentillesse. »