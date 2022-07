Summer League | A l’arraché, les Grizzlies se débarrassent des Sixers

Pendant que le Thunder se baladait face au Jazz, les Grizzlies ont bien galéré pour repousser les Sixers. Le tout sous les yeaux de Ja Morant, leur premier supporter sur le banc. Devant dès le premier quart-temps, les coéquipiers de Ziaire Williams n’ont jamais réussi à faire le break, et ils ont dû attendre les lancers-francs de leur ailier pour s’imposer 103-99.

Auteur de 15 points, 8 passes, 3 rebonds et 2 interceptions, Williams a reçu le soutien de Xavier Tillman (16 points) et du rookie Jack LaRavia (13 points). Côté Philly, plusieurs fois revenu à -2 en fin de match, Paul Reed signe un gros double-double avec 20 points et 15 rebonds, tandis que Isaiah Joe ajoute 19 points. A leurs côtés, Charlie Brown, Jr. et Jaden Springer inscrivent chacun 15 points.

Ce soir, les Grizzlies vont découvrir le phénomène Chet Holmgren.