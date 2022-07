La Nike Air More Uptempo innove

L’imagination de Nike pour la Air More Uptempo paraît sans limite, tant la marque à la virgule a sorti de coloris différents ces dernières années. La preuve en est avec cette nouvelle version estampillée « Bulls » pour son assortiment rouge, blanc et noir, qui aura pour nouveauté… des panneaux en daim !

La tige en daim est recouverte du fameux lettrage « AIR » en blanc et rouge sur l’empeigne. On en trouve aussi sur le haut du talon. Un « Swoosh » rouge apparaît à l’avant et à l’arrière de la chaussure et l’ensemble repose sur une semelle extérieure en caoutchouc noir.

Sortie attendue dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

Les soldes ont débuté sur basket4ballers.com ! Profite de -20% supplémentaires sur les articles de basketball NBA, Nike et Jordan grâce au code « ETE22 » du 22 juin au 19 juillet.