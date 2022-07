La Summer League de Las Vegas, le grand retour de Shaedon Sharpe

Le match est prévu pour vendredi, à 6h du matin en France, et sera retransmis sur ESPN aux Etats-Unis.

Il ne s’agit pas d’un combat entre deux stars de la boxe, mais bien des débuts en Summer League de Shaedon Sharpe, le rookie mystère/sensation des Blazers. Ephémère joueur de Kentucky avant d’être le 7e choix de la Draft 2022, le Canadien va jouer son premier match dans un contexte NBA à la fin de la semaine, et plus largement son premier match dans un contexte organisé, depuis le tournoi Nike EYBL de l’été 2021.

Plus que n’importe quel autre rookie cette année, les débuts de Shaedon Sharpe seront donc scrutés de très près. Car à l’inverse de l’immense majorité de ses camarades de la cuvée 2022, il n’a pas joué la moindre seconde en NCAA, et les interrogations et affirmations à son sujet vont donc bon train.

En somme, tout le monde veut enfin voir Shaedon Sharpe en action. Et l’intéressé, évidemment, a aussi particulièrement hâte de retrouver un contexte de jeu normal.

« Je n’ai pas joué pendant pratiquement un an, ça m’a beaucoup manqué. » déclarait le Canadien, lors de sa toute première conférence de presse après la Draft. « Cela fait une éternité que je n’ai pas joué dans un contexte de cinq-contre-cinq, avec les arbitres, les fans. Je retiens assez vite, mais la terminologie des systèmes m’est encore inconnue. » a-t-il ajouté ce dimanche, après un entrainement avec l’équipe de Summer League de Portland.

Shaedon Sharpe, seulement Shaedon Sharpe

Malgré toutes les interrogations qui entouraient le joueur lors du processus pré-Draft, les Blazers n’ont pas hésité une seule seconde quand est venu le moment d’annoncer leur sélection à Adam Silver : Shaedon Sharpe était leur cible.

« Il était notre gars, celui que nous voulions depuis le début. » affirmait le GM des Blazers, Joe Cronin, lors de la conférence de presse. « Mais nous pensions que certaines équipes devant nous pouvaient le prendre, donc l’attente était longue. Mais elle valait le coup, il y avait cette excitation dans la pièce quand son nom a été appelé. »

Pour Chauncey Billups, c’est le workout pré-Draft de l’arrière de 19 ans qui a scellé pour de bon le choix de la franchise.

« Il avait cette confiance qui émanait de lui, mais une confiance silencieuse. J’ai adoré. Il était très, très compétitif lors du workout. J’ai été impressionné par ses efforts défensifs, la vitesse de ses appuis. » remarquait « Mr. Big Shot », avant de couvrir son nouveau rookie d’éloges. « Nous n’avions pas eu l’occasion de noter tous ces éléments à la vidéo, car il n’avait pas vraiment besoin de défendre quand il était au lycée. Mais il a vraiment des qualités techniques que peu de gens sur la planète ont. Il est né avec des dons uniques.«