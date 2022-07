Tuerie de Highland Park : les Bulls « pleurent une tragédie »

« Ce qui s’est passé aujourd’hui à Highland Park est horrible et insensé« . Dans un communiqué, les Bulls ont exprimé leur émotion et leur soutien à la population de Highland Park, une ville située à 40 km au nord de Chicago. C’est là que Michael Jordan et d’autres joueurs des Bulls, d’hier et aujourd’hui, vivent le plus souvent, et c’est là que lundi, pendant la parade de la fête nationale, un homme de 22 ans a tiré avec un fusil. Placé sur le toit d’un centre commercial, il a fait six morts et une trentaine de blessés.

« Au fil des ans, Highland Park a accueilli de nombreux membres de la Bulls nation, y compris un certain nombre de joueurs et de membres du personnel des Bulls » peut-on lire dans le communiqué. « Notre lien avec la communauté est intime, et elle occupe une place particulièrement spéciale dans nos cœurs. Nous sommes en deuil avec la communauté et toutes les personnes touchées, et nous les soutenons alors que nous pleurons tous cette tragédie. »

Au passage, la franchise rappelle qu’elle se bat depuis toujours contre la violence armée dans les rues de Chicago. Rien que ce week-end, il y avait déjà eu sept morts et 55 blessés par balles en ville.

« La violence armée inflige de la douleur à nos amis, voisins, familles, entreprises et communautés« , poursuit le communiqué. « Cette situation est celle dans laquelle nous nous sommes retrouvés trop souvent, à dire les mêmes mots et à exprimer les mêmes sentiments. Les Bulls s’engagent à changer et à utiliser les moyens en notre pouvoir pour faire la différence et aider à résoudre cette épidémie de violence armée. »