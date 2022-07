Team USA en balade à Cuba

Ce n’est pas vraiment une surprise, Team USA a bouclé sa première phase de qualifications à la Coupe du Monde 2023 par un large succès du côté de Cuba (64-87). Les Américains étaient tout de même menés après 10 minutes (16-14), mais leur réponse ne s’est pas fait attendre.

Vainqueurs 28-14 du 2e quart-temps, les hommes de Jim Boylen se sont notamment appuyés sur Xavier Munford, arrière-baroudeur de 30 ans qui évoluait en NBL cette saison, pour inverser la tendance. Derrière le trio Galloway-Jenkins-Jackson, c’est bien lui qui a tiré son épingle du jeu avec 24 points en 23 minutes à 10/12 au tir.

« On s’est réunis il y a 11 jours et notre équipe a été concentrée, nos gars on été supers, on a bossé sur les bases et on a progressé chaque jour. Je trouve qu’on a bien joué, le ballon a bien bougé, on a grandi ensemble et on a été là les uns pour les autres. Ce soir on perd le premier quart-temps, mais on a bien répondu dans le second », s’est réjoui Jim Boylen.