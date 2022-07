Eric Gordon toujours dans le viseur des Sixers

Y’aura-t-il un 6e ancien joueur des Rockets à Philadelphie ? C’est possible puisque les Sixers souhaitent recruter Eric Gordon. Sous contrat avec Houston, où il évolue depuis 2016, Gordon a son billet de sortie mais ses dirigeants ne veulent pas d’un « swap » avec Matisse Thybulle. Hoopshype rapporte que Houston souhaite un premier tour de Draft, sauf que les Sixers ne peuvent plus en échanger avant 2029 !

Résultat, on le sait depuis plusieurs jours, et les Sixers cherchent toujours une 3e franchise pour monter un deal en triangle.

La piste Portland serait abandonnée, et Thybulle ne rejoindra pas les Blazers. Il faut donc trouver une nouvelle piste, et CBS explique que les Sixers sont toujours déterminés à recruter Gordon dont les qualités de shooteur et de défenseur seront très précieuses en sortie de banc.

INTERSAISON SIXERS 2022

Draft : –

Prolongations : Shake Milton

Arrivées : De’Anthony Melton (Grizzlies), P.J. Tucker (Heat), Danuel House (Jazz), Trevelin Queen (Rockets)

Départs : Danny Green (Grizzlies)