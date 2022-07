Bryn Forbes débarque dans le Minnesota

Après avoir envoyé cinq joueurs au Jazz, les Wolves ont besoin de recruter et plus particulièrement de renforcer un banc très affaibli. Comme shooteur, ils ont opté pour Bryn Forbes, formé aux Spurs et passé par les Nuggets la saison passée. C’est un shooteur fiable, expérimenté, et il pourrait profiter des prises à deux sur Anthony Edwards ou Karl-Anthony Towns.

Champion NBA en 2021 avec les Bucks, il peut apporter entre 8 et 12 points par match, et les Wolves n’avaient pas ce type de profil dans leur effectif.

INTERSAISON DES WOLVES

Draft : Wendell Moore Jr

Prolongations : Jaylen Nowell, Naz Reid, Karl-Anthony Towns

Recrues : Kyle Anderson (Grizzlies), Rudy Gobert (Jazz), Bryn Forbes (Nuggets)

Départs : Walker Kessler, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Leandro Bolmaro et Jarred Vanderbilt (Jazz)