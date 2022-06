Le pactole pour Zach LaVine aux Bulls ?

Même s’il faudra attendre minuit (heure française) pour connaître les premiers deals de la « free agency », NBC rapporte que Zach LaVine aurait accepté de prolonger aux Bulls. Nos confrères rapportent que le joueur a prévenu ses proches, et il s’engagerait pour un contrat de 215 millions de dollars sur cinq ans. C’est le maximum que peut lui proposer Chicago.

C’est logique que les Bulls cassent leur tirelire sur leur deuxième meilleur marqueur, d’autant que DeMar DeRozan aura 33 ans cet été, et qu’il faut déjà penser à l’avenir. Cependant, LaVine est très fragile, et beaucoup pensaient que les Bulls seraient prudents, et qu’ils n’oseraient pas offrir le maximum à un joueur tiraillé par ses genoux, et qui a manqué 25 matches cette saison.

Peut-être que la franchise va se protéger avec une « team option » après quatre ans, ou avec des bonus en fonction de nombre de matches joués par saison.