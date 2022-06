Gregg Popovich est tellement fier de Will Hardy

La famille des anciens assistants de coach Pop’ devenus « head coach » s’est agrandie mercredi avec l’officialisation de la nomination de Will Hardy pour succéder à Quin Snyder à la tête du Jazz. A 34 ans, le technicien formé à San Antonio, où il est arrivé comme simple stagiaire en 2010, va devenir le plus jeune coach de la ligue.

L’officialisation de sa prise de poste à Salt Lake City a ainsi été accompagnée de deux messages de félicitations de Gregg Popovich et d’Ime Udoka, qui vont à présent devenir ses adversaires à partir de la saison prochaine.

« Will a une grande connaissance du basket », a d’abord déclaré Ime Udoka, qui l’a côtoyé de 2012 à 2019 aux Spurs dans le staff de coach Pop, et qui l’a fait venir à Boston l’été dernier. « J’ai observé sa progression depuis notre époque ensemble à San Antonio et tout au long de notre saison à Boston. Il a fait partie intégrante de ce que nous avons accompli et fera de grandes choses dans l’Utah ».

Deux solides cautions

Gregg Popovich s’est également montré très enthousiaste à l’égard de la nomination de Will Hardy, une façon de dire aux Jazzmen qu’ils ont fait le bon choix.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de voir que Will a l’opportunité de diriger l’un des meilleurs programmes de la ligue, celui du Jazz d’Utah », a glissé coach Pop’. « Son intelligence, sa capacité à enseigner et, plus important encore, sa manière de le faire, lui apportent un respect immédiat de la part des joueurs, de la direction et du staff. C’est un jeune homme compétitif qui comprend les responsabilités du poste et personne ne travaillera plus dur pour poursuivre le succès dont le Jazz bénéficie depuis si longtemps ».

Deux solides cautions qui vont dissiper les doutes des derniers sceptiques face à ce profil encore méconnu du grand public. Pour le reste, ce sera à lui de convaincre, comme il l’a fait dans un court clip publié par la franchise en attendant sa première conférence de presse.

« On veut une équipe qui soit dure, qui se défonce chaque soir. Il y a toujours une marge pour s’améliorer, que ce soit individuellement ou collectivement, et j’essaie toujours de chercher ces points sur lesquels la marge de progression est importante », a souligné Will Hardy après avoir rendu hommage aux fans du Jazz pour leur implication et leur capacité à donner de la voix.