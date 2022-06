Lu Dort laissé libre… pour être prolongé par le Thunder

GM du Thunder, Sam Presti avait profité de la présentation des rookies pour évoquer la situation de Lu Dort. L’arrière canadien n’était pas maître de son destin, car OKC disposait d’une « team option » pour le prolonger d’un an.

Étonnamment, le Thunder a décidé de ne pas activer cette clause pour le conserver, alors que Dort ne devait toucher que 1.9 million de dollars en 2022/23. Un rapport qualité/prix qu’il était pourtant difficile d’égaler, puisqu’il tournait à 17.2 points de moyenne en 2021/22, en plus de proposer une défense de qualité.

« La seule chose que je puisse vous dire, c’est que nous avons une option dans le contrat, et que nous avons évidemment l’intention de l’exercer en attendant que les choses changent« , annonçait pourtant Sam Presti ce week-end. « Je m’attends donc à ce que cela se produise, à moins que quelque chose ne change. Tout le monde sait ce que nous pensons de Lu et ce qu’il représente pour l’équipe. Cela étant dit, il sera un free agent après la saison prochaine et nous aurons la possibilité d’avoir ces discussions avec lui à ce moment-là. »

Ces discussions auront donc lieu plus tôt que prévu, car Lu Dort devrait logiquement s’entendre dès cet été avec le Thunder sur un nouveau contrat, plus onéreux et plus long. Pas question qu’il s’en aille, donc.