Jabari Smith Jr. ne s’y attendait vraiment pas…

Encore dans la journée, il expliquait qu’il était le meilleur joueur de cette Draft et qu’il serait choisi en numéro 1 par le Magic. Mais surprise, Jabari Smith Jr. ne jouera pas à Orlando mais à Houston ! Sans l’avoir fait venir pour un test, Orlando a opté pour Paolo Banchero, et les Rockets n’ont pas laissé passer l’occasion de sélectionner l’ailier d’Auburn, qu’il n’avait pas testé également…

« Je ne m’y attendais vraiment pas, même si c’était une possibilité » a-t-il reconnu. « Quand je n’ai pas été choisi, je n’ai pas été surpris. Tous les gars en lice sont de très bons joueurs, et chacun apporte beaucoup de choses. Comme je l’ai dit, ça s’est joué à pile ou face. Je suis content pour Paolo, je l’ai applaudi, et j’ai attendu ensuite qu’on m’appelle. »

Puisque le Thunder est resté sur Chet Holmgren, c’est Houston qui s’est empressé de sélectionner Smith Jr. Une perspective qui lui convient.

« Clairement, j’aurais des choses à prouver. Mais Dieu ne se trompe pas et je suis heureux d’arrivé là. Je suis motivé. Vraiment motivé » explique-t-il. « Je suis content d’être à un endroit où l’on me veut. Je suis heureux d’aller à Houston et de leur montrer ce qu’ils ont choisi. Je sais que c’est une équipe jeune, qui a faim comme moi. Je veux grandir avec eux dans les années à venir. Je veux progresser avec eux, pour qu’on gagne des matches. »

Que pense-t-il apporter à cette formation ? « Je veux apporter mon côté compétiteur. Mes qualités de shooteur, mes qualités de scoreur, et ma capacité à défendre sur plusieurs positions. Et puis, ma volonté de gagner… Je suis un joueur d’équipe, et c’est ça qu’ils ont récupéré. »