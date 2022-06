Passé par les Blazers et les Kings, Caleb Swanigan est décédé à l’âge de 25 ans

C’est Purdue, son ancienne université, qui a annoncé la nouvelle : Caleb Swanigan est mort hier soir. L’ailier fort, passé par Portland et Sacramento, n’avait que 25 ans.

Drafté en 2017 par les Blazers, en 26e position, l’intérieur avait surmonté énormément d’obstacles pour arriver jusqu’en NBA, notamment une situation familiale extrêmement instable. À 13 ans, il avait déjà connu cinq foyers pour sans-abris avec sa mère et ses cinq frères et soeurs, ainsi que 13 écoles différentes.

Ce n’est que lorsqu’il a été recueilli par son coach AAU que Caleb Swanigan a pu trouver de la stabilité et montrer son talent sur les terrains de basket, changeant aussi ses habitudes alimentaires pour perdre beaucoup de poids.

Champion du monde avec les U17 puis les U19 américains, en 2014 et 2015, il avait ainsi fait les beaux jours de Purdue, tournant à 18.5 points, 12.5 points et 3.1 passes de moyenne en 2016/17, juste avant sa Draft, intégrant la première équipe All-American de NCAA tout en remportant les trophées Pete Newell et Lute Olson.

Il n’a toutefois dans la foulée jamais réussi à s’imposer en NBA, passant de Portland à Sacramento avant de revenir dans l’Oregon lors de la saison 2019/20. Il avait choisi de ne pas intégrer la « bulle » avec les Blazers pour des raisons personnelles, et on ne l’avait plus vu dans un effectif NBA depuis.

En fait, les dernières infos le concernant remontaient à mai 2021, quand il avait plaidé coupable après avoir été contrôlé avec plus de 1,5 kilo de marijuana dans sa voiture. Au procès, qui lui avait évité la prison, il était apparu en surpoids, très loin de sa forme physique des mois précédents.