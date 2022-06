C’est un classement équilibré, même si les premières places sont pour les nouveaux champions. On retrouve par exemple, au début, Jayson Tatum et Marcus Smart, ainsi que les contres de Jaylen Brown et Robert Williams III.

Mais très vite, ce sont Jordan Poole, et ses tirs très longue distance au buzzer, puis Stephen Curry, à 3-pts comme avec ses dribbles ou ses finitions à une main, qui dominent ce Top 10 des plus belles actions des Finals 2022.