Petite opération au doigt pour Grayson Allen

L’intersaison est la période propice pour soigner les bobos. Le GM des Bucks, Jon Horst, a ainsi annoncé que Grayson Allen avait subi une « petite intervention » sur son annulaire gauche pour soigner une blessure qui gênait l’arrière de 26 ans pendant la saison.

« Les joueurs font régulièrement des opérations d’entretien de routine pendant l’intersaison pour se préparer. C’était bien pour lui de l’aborder pendant l’intersaison. Ça va aller pour lui, il n’y aura pas d’effets à terme », a en effet rassuré le dirigeant, dont le joueur avait déjà prolongé, en octobre dernier, pour deux années supplémentaires à Milwaukee moyennant 20 millions de dollars au total.

Au-delà de son mauvais geste sur Alex Caruso, l’ancien du Jazz et des Grizzlies s’est fait remarquer cette année en bouclant son meilleur exercice en carrière avec plus de 11 points de moyenne et près de 41% à 3-points.

Il s’est également montré en playoffs en signant quelques gros matches dans la série face aux Bulls avant de manquer d’adresse et de s’effacer face aux Celtics.

Jon Horst a également précisé que Khris Middleton se sentait mieux après avoir manqué une grande partie des playoffs en raison d’une entorse du genou gauche. Le triple All-Star s’était blessé au genou lors du deuxième match de la série du premier tour contre Chicago et n’a pas rejoué. « Il a l’air bien, il commence vraiment à travailler sur le terrain, à soulever des poids et autre. Il va bien », a décrit le dirigeant.