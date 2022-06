Une employée des Suns démissionne, s’estimant harcelée depuis ses critiques sur l’ambiance sexiste du club

Alors qu’une enquête menée par la NBA est en cours sur des accusations de racisme et de sexisme contre Robert Sarver, le propriétaire des Suns, ESPN révèle qu’une employée de longue date a démissionné le mois dernier parce qu’elle s’estimait harcelée et même menacée par ses supérieurs.

Salariée depuis 2007, Melissa Fender Panagiotakopoulos a envoyé un e-mail de démission le 20 mai dernier à 16 membres du comité directeur, dont Robert Sarver, pour leur demander de s’attaquer à cette « culture d’entreprise toxique et misogyne » qui règne dans la franchise. Elle espère que cela amènera « un changement positif« .

« J’ai personnellement fait l’expérience du type de conduite sexiste décrite dans les récents articles parus dans les médias »

Chargée de la relation client avec les fans les plus importants (les plus riches), elle explique être la seule mère de famille parmi les équipes chargées des ventes, et que les hommes, au même rang qu’elle, sont mieux payés et profitent notamment d’avantages qui lui ont été refusés.

« En tant que mère qui travaille, lorsque j’ai demandé la même souplesse, on me l’a refusée« , écrit-elle à propos du télétravail. « J’ai observé ce genre d’inégalités dans l’ensemble de l’organisation des Suns, et j’ai personnellement fait l’expérience du type de conduite sexiste décrite dans les récents articles parus dans les médias. Et lorsque j’ai tenté de partager mes préoccupations avec les ressources humaines et la direction (y compris des personnes au plus haut niveau), j’ai été écartée – et on m’a même répondu une fois de ‘prendre une douche froide’. »

Dans sa lettre de démission, Melissa Fender Panagiotakopoulos assure avoir fait l’objet de « menaces et de harcèlement de la part de ses supérieurs« , et depuis qu’elle s’est exprimée sur ces problèmes internes, elle explique avoir été « écartée des dîners de clients » et que ses supérieurs « ont examiné minutieusement » chacun de ses mouvements, chacune de ses décisions et chacun de ses e-mails.