Audiences TV | Du jamais vu depuis 2019 pour le Game 5

Il aura fallu attendre le Game 5 pour que le public américain se colle devant son téléviseur pour suivre les Finals NBA 2022. SportMediaWatch annonce ainsi que la rencontre entre les Warriors et les Celtics a attiré 13,03 millions d’Américains, soit une part de marché de 7%. Le tout avec un pic d’audience à 15,35 millions de téléspectateurs en fin de match.

Par rapport au Game 5 de la saison passée entre les Bucks et les Suns, c’est une hausse de 46% en part de marché, et de 30% en nombre de téléspectateurs. On est loin des audiences du Game 5 entre les Raptors et les Warriors en 2019 (18,6 millions de téléspectateurs), mais c’est tout de même la meilleure audience d’un match NBA depuis trois ans, et donc la crise du Covid. L’ancienne meilleure audience était détenue par le Game 6 entre les Suns et les Bucks avec 12,78 millions d’Américains devant leur petit écran.

Après cinq matches, les Finals 2022 affichent une moyenne de 12,09 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 26% par rapport à 2021. Mais, sur les quinze dernières années, cela reste très modeste puisque seuls les Finals 2020 et 2021 font pire. Pour l’année en cours, ce Game 5 se classe à la sixième place des meilleures audiences pour une rencontre de basket, derrière cinq matchs de la March Madness.

Ce que retiendra la NBA et le diffuseur, ABC, c’est que le Game 5 est en tête des audiences de la soirée chez les 18-34 ans et 25-54 ans, les cibles privilégiées.