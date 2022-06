Jerome Allen également sur la liste du Jazz

Un nom de plus du côté du Jazz. ESPN nous a appris que la franchise avait reçu l’autorisation de parler avec Jerome Allen, un des assistants de Dwane Casey à Detroit.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien meneur de jeu du CSP Limoges est candidat pour un poste de « head coach ». En 2021, il avait ainsi tenté sa chance à Boston afin de remplacer Brad Stevens, dont il l’était assistant depuis 2015, ainsi qu’à Portland, pour prendre la suite de Terry Stotts.

Finalement, il avait rejoint les Pistons l’été dernier, toujours dans un rôle d’assistant. Lors de son départ des Celtics, Jayson Tatum avait déclaré qu’il n’avait « aucun doute sur le fait qu’il sera entraîneur principal ».

La concurrence sera forte à Utah, qui commencera les rendez-vous par visioconférence dans les prochains jours, puisque la liste des candidats est très longue.

On rappelle que le Jazz va également discuter avec Jason Terry et Sean Sweeney, l’assistant spécialiste de la défense dans le staff de Jason Kidd, à Dallas. Terry Stotts et Frank Vogel vont aussi parler avec Danny Ainge et les dirigeants d’Utah. Tout comme des assistants locaux, Alex Jensen et Lamar Skeeter, qui travaillaient avec Quin Snyder.

Mais aussi plusieurs assistants évoluant dans d’autres équipes : Johnnie Bryant (Knicks), Will Hardy (Celtics), Kevin Young (Suns), Chris Quinn (Heat), Adrian Griffin (Raptors), Charles Lee (Bucks) et Joe Mazzulla (Celtics).