Le Jazz veut aussi rencontrer Sean Sweeney

Adrian Wojnarowski avait parlé d’un processus « long et grand ouvert » du côté d’Utah pour remplacer Quin Snyder. Le journaliste d’ESPN n’a pas menti puisqu’il annonce désormais un 12e nom parmi les entraîneurs ciblés.

Le Jazz a en effet reçu l’autorisation des Mavericks pour rencontrer l’un des assistants de Jason Kidd, Sean Sweeney.

Ce dernier, avant d’arriver à Dallas en 2021, avait travaillé à Brooklyn (2013/2014) puis à Milwaukee (2014-2018) et enfin du côté de Detroit (2018-2021). De plus, son nom avait récemment circulé à Charlotte pour remplacer James Borrego. On sait désormais que les Hornets, et Michael Jordan surtout, choisiront entre Kenny Atkinson et Mike D’Antoni.

La liste des candidats à Utah s’allonge donc encore. Avant Sweeney, deux anciens coaches avaient été approchés : Terry Stotts et Frank Vogel. Ainsi que des assistants locaux, Alex Jensen et Lamar Skeeter, qui travaillaient avec Snyder.

Enfin, on retrouvait aussi plusieurs assistants évoluant dans d’autres équipes : Johnnie Bryant (Knicks), Will Hardy (Celtics), Kevin Young (Suns), Chris Quinn (Heat), Adrian Griffin (Raptors), Charles Lee (Bucks) et Joe Mazzulla (Celtics).