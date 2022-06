Christian Wood et les Rockets ont parlé d’une prolongation de contrat

Présent à Houston pour le premier lancer d’un match de MLB, Christian Wood a glissé une information sur son avenir. Il a confirmé que des discussions avec les Rockets avaient été entamées pour une prolongation de contrat.

« On a eu un échange et c’est quelque chose dont on pourra parler plus tard durant l’été. On verra », a-t-il simplement déclaré pour le Houston Chronicle.

L’intérieur, libre en 2023, peut en effet signer une prolongation de contrat de 77 millions de dollars sur quatre ans durant l’intersaison. Est-ce à dire qu’il veut rester à Houston ?

« Je veux simplement gagner et essayer de jouer les playoffs. Je n’ai toujours pas disputé les playoffs depuis le début de ma carrière. Je suis concentré sur ce point. »

Ce sera compliqué à court-terme en restant à Houston… En attendant, il a déjà travaillé avec certains coéquipiers (Jae’Sean Tate, Josh Christopher, K.J. Martin, Kevin Porter et Jalen Green) à Los Angeles et il est revenu au Texas pour continuer de s’entraîner avec eux.

Pour autant, les rumeurs autour de Wood existent. The Athletic annonçaient récemment que l’intérêt de plusieurs équipes était toujours aussi présent depuis la fin de la saison régulière.

De plus, il y a de fortes chances que la franchise choisisse un intérieur avec son troisième choix de Draft. Avec Wood et Alperen Sengun, plus ce futur rookie, la raquette sera pleine et un départ de Wood ne serait pas illogique. Surtout que les Rockets pourraient faire de bonnes affaires puisqu’il reste un joueur assez jeune (il aura 27 ans en septembre), dans sa dernière année de contrat et qui a de la valeur.

« Je vais continuer de jouer mon jeu », expliquait l’ancien joueur de Detroit en mai, face à ces rumeurs. « Tout ce qui se passe autour, c’est de la motivation. Les équipes regardent, que je sois ou non dans les rumeurs de transfert. Cela m’apporte un petit plus quand je suis sur le parquet. »