Imaginer un design avec l’esprit « Taco », cette spécialité culinaire mexicaine, tel a été le défi relevé par « Jordan Brand » qui a ainsi mis sur pieds un coloris « Taco Jay », déjà utilisé sur la Air Jordan 34 et de retour ce mois-ci sur la Air Jordan 36, une de plus dédiée à Jayson Tatum, grand amateur de Tacos.

La tige est principalement jaune comme la couleur de la tortilla utilisée pour enrouler le taco, et l’ensemble est assorti de vert, sur la languette et le ruban traversant la semelle intermédiaire notamment, et d’orange, sur la semelle extérieure, la tirette et les lacets. Le logo « Taco Jay » ressort sur les lacets et est également présent sur la semelle intérieure droite.

La paire est attendue pour le 17 juin prochain aux États-Unis (via l’appli SNKRS) au prix de 195 dollars.

