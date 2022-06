11.90 millions de téléspectateurs américains pour le Game 1 de ces Finals 2022 en moyenne, 11.91 millions pour le Game 2. La NBA peut au moins se féliciter d’une certaine régularité.

Pour ce qui est du score, c’est par contre toujours moyen. Certes, c’est une hausse de 21% par rapport au Game 2 entre les Bucks et les Suns, l’an passé, mais les Finals 2021 avaient lieu en juillet. C’est aussi une hausse de plus de 71% par rapport au Game 2 entre les Lakers et le Heat dans la « bulle », mais ce match-là avait eu lieu en octobre, et c’était surtout le soir où Donald Trump avait été hospitalisé après avoir attrapé le Covid-19.

Par rapport aux dernières Finals « normales », disputées entre les Warriors et les Raptors en 2019, c’est par contre une baisse de 23% de parts de marché, et de 14% en audience.

Si les Finals sur ESPN/ABC ont bien été le programme le plus suivi, pour toutes les catégories démographiques, lors du Game 1 et du Game 2, cette chute par rapport aux Finals de 2019 est une énigme pour beaucoup, surtout que ce duel réunit deux des plus gros marchés de la NBA, et que les audiences des playoffs étaient très bonnes jusque-là.