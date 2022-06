Les Lakers, une expérience à part pour Andre Drummond

Après le calme, la tempête ! Après avoir passé huit ans à Detroit, Andre Drummond a changé quatre fois d’équipe depuis son départ du Michigan. Transféré à Cleveland en février 2020, il s’est laissé tenter par l’aventure californienne un peu plus d’un an plus tard en acceptant de rejoindre les Lakers.

Un dépaysement total, à tous points de vue, le pivot ayant expérimenté la pression régnant autour des fameux « gros marchés », comme c’est le cas des Lakers, sur et en dehors des terrains.

« Les Lakers, c’est exactement ce que l’on pense que c’est. Il faut être construit différemment pour jouer pour cette franchise. Il faut être fort mentalement, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu’il y a tellement d’attentes pour être un Laker et porter du « Purple & Gold ». Si vous ne répondez pas à ces attentes, ils vous feront savoir que vous n’êtes pas assez digne de porter ce maillot. Donc vous devez jouer au mieux de vos capacités et jouer dur chaque soir, que vous gagniez ou que vous perdiez. Tu dois juste jouer dur. C’est la seule chose qu’ils respectent », a-t-il notamment déclaré.

LeBron James, un étudiant du jeu avisé

L’expérience a tourné court puisque les Lakers, alors champions en titre, ont été éliminés au premier tour des playoffs par les Suns, et Andre Drummond n’a pas particulièrement brillé dans le dispositif de Frank Vogel. Pour autant, il garde un bon souvenir de son passage en Californie.

« Je me suis beaucoup amusé sur le terrain. Je suis sorti d’une situation bizarre à Cleveland où ils m’avaient laissé sur la touche pendant quatre mois. Je suis revenu en quelque sorte, en essayant de comprendre comment m’adapter à une équipe dans laquelle je n’avais jamais joué auparavant. C’était une situation un peu bizarre de retrouver du rythme sur le plan basket. J’aurais aimé avoir la chance de me lier à ces gars et de faire quelque chose. Mais tout arrive pour une raison. Et la situation des Lakers était fun, j’ai apprécié y être ».

Après avoir côtoyé LeBron James, Andre Drummond est actuellement à Brooklyn, où il a appris à jouer avec un autre phénomène générationnel : Kevin Durant. Deux superstars au style de jeu différent.

« C’est clair que LeBron est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au basket. Sa connaissance est l’une des choses que je préfère chez lui, à quel point il connaît le jeu, les tenants et les aboutissants, où les gars doivent se trouver sur le terrain », a-t-il souligné. « Avec Kevin, c’est probablement l’un des meilleurs scoreurs avec lequel j’ai eu la chance de jouer dans ma vie, lui et Kyrie (Irving). Regarder ces gars jouer et la façon dont ils donnent l’impression que c’est facile… Ils ne voient même pas le défenseur, ils vont juste à leurs spots et font leurs trucs ».