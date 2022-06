Dominés dans le combat, les Celtics vont devoir retrouver de la maîtrise

Battus à plate couture sur ce deuxième match, les Celtics n’ont pas réussi à enchaîner après leur belle victoire du Game 1. Après le feu d’artifice offensif qui lui avait permis de s’imposer dans la Baie, Boston s’est éteint au fil des minutes, au point de n’inscrire que 38 points en deuxième mi-temps.

La faute à une défense des Warriors bien plus agressive, à l’image de Draymond Green d’abord, mais aussi l’apport de Gary Payton II en sortie de banc. Pour Al Horford, tenu à 2 points seulement à 1/4 aux tirs, l’attaque des C’s a coincé…

« Je pense qu’on n’a pas assez fait circuler le ballon en attaque », expliquait l’intérieur vétéran dans sa conférence d’après-match. « Je ne sais pas très bien pourquoi mais on s’est trop concentré sur l’attaque du panier et les attaques [en un-contre-un]. Ils ont fait du bon boulot pour rester face à nous. Sur moi par exemple, je n’ai pas réussi à avoir une bonne tentative de tir, même une bonne position. Ils ont bien réussi à m’isoler. Je dois simplement trouver d’autres manières de peser sur le match, et c’est ce que je vais faire au Game 3. »

Impérial lors de sa toute première apparition en finale NBA à 37 ans, Al Horford a pour le coup fait son âge dans la deuxième manche, incapable d’enfoncer Stephen Curry ou Klay Thompson au poste bas à plusieurs occasions et perdant un ballon les quatre fers en l’air dans ce 3e quart-temps fatal.

Comme toute son équipe, il a subi la pression de Dubs revanchards et déterminés.

« C’est facile à dire maintenant mais oui, [leur intensité] a clairement changé les choses. J’aime revoir les choses à la vidéo pour bien comprendre ce qui s’est passé. Tout ce que je peux dire maintenant, c’est qu’on doit faire circuler davantage le ballon, avoir plus de mouvement. On doit jouer à notre propre rythme et s’assurer qu’on va pénétrer la défense adverse pour ressortir le ballon ensuite. C’est quand on joue comme ça qu’on est à notre meilleur niveau. »

Un baromètre : les balles perdues

Moins à la fête que pour le Game 1 avec seulement 12 points à 4/13 aux tirs hier soir, Derrick White a confirmé les dires de son coéquipier : Boston n’a pas récité son basket offensivement, loin de là. Sans Marcus Smart ni Al Horford à leur niveau, et avec un Robert Williams fragilisé physiquement, les C’s ont fini par déjouer.

« On doit simplement avoir un meilleur spacing, du mouvement de joueurs, du mouvement de balle, prendre soin du ballon et être solide balle en main, ne pas sauter de passe… Tout ce genre de choses », a listé Derrick White dans sa conférence de presse d’après-match. « On va voir la vidéo et on va s’améliorer. »

Cela s’est notamment traduit par un paquet de balles perdues, 18 au total, pour des Celtics peu inspirés, mais surtout mis sur le reculoir par des Warriors plus agressifs.

« Même dans la série précédente, ça nous était arrivé. Dans nos victoires, on ne perd pas beaucoup de ballons. Par contre, dans nos défaites, on en perd de manière excessive », analyse ainsi Al Horford. « C’est quelque chose qu’on doit régler et améliorer. Je sais qu’on peut en éviter une grande partie. Et si on veut avoir une chance de gagner, il va falloir les limiter. »

Après avoir pris l’avantage du terrain en remportant le Game 1, les Celtics reviennent à domicile pour les 3e et 4e manches avec l’avantage du terrain. À eux d’en profiter pour retrouver leurs fondamentaux, aussi bien en défense qu’en attaque.

« Ils ont clairement haussé leur pression défensive, ils montaient plus vite sur nos shooteurs », conclut Derrick White. « On doit simplement réussir à faire l’action supplémentaire. Personnellement, j’ai eu plusieurs occasions d’aller dans la peinture et je n’ai pas fait les bons choix. On doit apprendre de nos erreurs, et surtout de ces balles perdues qui nous ont fait très mal. »

C’est ce que répète aussi Ime Udoka… quasiment après chaque défaite dans ces playoffs.

« Nous avions 11 pertes de balle qui ont donné 18 points en première mi-temps. Ils avaient 9 interceptions. On jouait trop dans les espaces fermés. Draymond va forcément beaucoup changer de duel pour essayer d’avoir un impact en défense. Mais nous n’avons pas été solides avec la balle de façon globale. Bien sûr, il va essayer de donner le ton. Mais on n’a pas été solide, et on a trop cherché la faute, au lieu de créer quelque chose, surtout quand ils n’avaient pas de protection du cercle. C’est un peu décevant, de laisser 33 points sur 19 pertes de balle. C’est une constante pour nous dans ces playoffs. Quand ça arrive, nous avons des problèmes. »