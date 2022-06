Draymond Green a pris l’habitude de débriefer les matchs des Warriors dans son podcast, « The Draymond Green Show ». Et évidemment, l’ailier fort n’était pas satisfait de son match lors du Game 1 des Finals.

Avec ses 4 points à 2/12 au tir, dont 0/4 de loin, ses 11 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balle et 6 fautes, il a ainsi eu le sentiment de n’avoir pas assez soutenu Stephen Curry (34 points).

« Quand je repense à ce match, j’ai le sentiment de l’avoir laissé tomber parce que je n’ai pas bien joué », a-t-il ainsi expliqué. « Et quand il sort avec les pistolets fumant comme ça, en jouant comme il le fait, je dois m’assurer que je fais ma part pour que ça se termine par une victoire. Je sais que je dois mieux jouer. Mais la façon dont Steph Curry a démarré est très prometteuse. Et je pense que nous allons voir plus de cela. Et moi et d’autres gars pouvons aider et faire en sorte que cela continue. »

Avec son 6/8 de loin pour compiler 21 points dès le premier quart-temps, Stephen Curry avait ainsi parfaitement lancé son équipe. S’il continue à mettre autant de pression sur la défense des Celtics, et s’il reçoit davantage de soutien, Golden State peut en effet envisager la suite avec optimisme.

D’autant que les retours d’Andre Iguodala et Otto Porter Jr. apportent de la densité à la rotation des Warriors.

« C’était énorme », a continué Draymond Green au sujet des deux vétérans. « Ils nous ont donné de bonnes minutes. Maintenant, c’est à moi de mieux jouer. Avoir ces gars-là de retour… Otto a vraiment bien joué. Il a très bien shooté. Andre a également bien joué pendant ses minutes. Ils ont joué leur rôle. Je dois juste faire le mien. »