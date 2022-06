Derrick White se pince pour y croire

On pensait qu’il faisait partie des intouchables de San Antonio par son intelligence de jeu, sa polyvalence et sa complémentarité avec Dejounte Murray, mais finalement Derrick White a rejoint les Celtics en cours de saison, échangé contre Josh Richardson. Une très bonne pioche de Brad Stevens tant Derrick White s’est immédiatement fondu dans le collectif de Boston, et l’intéressé a du mal à croire qu’il va jouer sa première finale NBA.

« On regarde les Finals quand on est gamin, et c’est comme regarder un rêve » a expliqué ce joueur originaire du Colorado. « C’était cool de voir Chauncey Billups. C’était un modèle. Cela me semblait dingue pour moi que quelqu’un du Colorodo puisse jouer sur la plus grande des scènes. »

Près de 20 ans plus tard, c’est Derrick White qui représentera le Colorado en finale, et sa seule ambition, à 18 ans, était simplement de jouer au basket. « Quand je suis arrivé à l’université (en division II), je ne pensais pas qu’il serait possible que je joue un jour en finale NBA. J’aimais juste jouer au basket. J’aimais tout ce qui était lié au basket. J’appréciais mes potes dans l’équipe. Et au-delà de ça, je n’avais rien d’autre à faire. »

« Beaucoup de systèmes sont similaires comme Coach Udoka a passé du temps à San Antonio »

En NCAA, il brille, au point de passer dans la grande université de Colorado, et il est même drafté en 29e position par les Spurs. Là-bas, il commence aussi en « division II » puisqu’il fait l’essentiel de sa saison rookie en G-League, et il y gagne même le titre. Le début d’une progression constante qui l’amène aujourd’hui en finale NBA, sous les couleurs de Boston, avec Ime Udoka comme entraîneur, lui aussi formé à San Antonio. C’est ce qui lui a permis de s’intégrer aussi vite, même s’il a noté quelques différences.

« À San Antonio, on essayait de ne pas trop se focaliser sur le fait de ne pas de faire de fautes, de ne pas les amener sur la ligne des lancers-francs. Ce que je veux dire, c’est qu’ici, on ne veut évidemment pas faire de fautes idiotes, mais on essaie juste d’être un peu plus physique. Ce n’était pas une différence marquante. J’ai juste dû faire un petit ajustement. Beaucoup de systèmes sont similaires comme Coach Udoka a passé du temps à San Antonio, mais il faut juste s’adapter aux petites nuances liées à chaque équipe. »