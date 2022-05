Un documentaire de Showtime Sports sur la ligue de un-contre-un de Tracy McGrady

Créée par Tracy McGrady en avril dernier, la Ones Basketball League (OBL) est une ligue exclusivement concentrée sur le un-contre-un. Qui continue de se construire, brique par brique.

Depuis hier, elle a trouvé un accord avec la chaîne Showtime Sports pour diffuser un documentaire « all access » qui présentera les coulisses de cette ligue, ainsi que des vidéos plus courtes tout au long de la saison jusqu’au tournoi final qui aura lieu à Las Vegas en juillet prochain.

« L’équipe de création et de production de Showtime Sports sait construire et raconter des histoires comme personne d’autre. On a déjà commencé à tourner des séquences de second plan, ainsi que pour la trame générale du documentaire, et ce partenariat est vraiment idéal pour nous », a expliqué Tracy McGrady sur Sports Media Report. « Ils sont contents de pouvoir mettre le projecteur sur le basket de un-contre-un, ses plus belles actions, ses histoires riches et son hyper compétitivité. »

La ligue de T-Mac regroupe 32 joueurs de 18 ans et plus, qui ne sont pas sous contrat NBA et ne le sont plus depuis deux saisons à peu près (soit 164 matchs). Il s’agit en fait de donner une chance à des joueurs qui sont passés entre les mailles du filet et/ou qui pourraient encore prétendre au plus haut niveau.

Sélectionnés à partir de vidéos envoyées à un jury de spécialistes, les joueurs se rencontrent lors de six tournois dans six villes différentes au cours d’une compétition à élimination directe, avec 10 000 dollars à la clé pour le vainqueur de chaque épreuve régionale, et 250 000 dollars pour le « Ruler of the Court », celui qui remportera la finale entre les 21 meilleurs joueurs de la Ligue. Limitée aux hommes cette saison, la Ligue devrait accueillir des femmes en 2023.

Parmi les joueurs qui ont déjà remporté des tournois parmi les trois qui ont déjà eu lieu (à Atlanta, Houston, Chicago), on retrouve notamment Glen Rice Jr, le fiston de l’ancien All-Star NBA, qui avait lui même joué dans la Grande Ligue avant de disparaître des radars à cause de problèmes disciplinaires à répétition.

Il y a également John Jordan, un ancien de Texas A&M passé par la G-League où il avait notamment remporté un titre en 2017 et le concours de dunks en 2016.

Mais il y a aussi des joueurs qui ont déjà bien roulé leur bosse dans des championnats du monde entier, tels que Tiras Wade, un arrière jamaïcain de 40 ans passé par Le Havre, les deuxièmes divisions espagnoles et italiennes mais aussi l’Argentine, l’Autriche ou le Mexique dernièrement.

Les prochains tournois :

· New York City (28-29 mai)

· Springfield (4-5 juin)

· Los Angeles (18-19 juin)

Un petit aperçu du tournoi de Chicago