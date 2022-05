Le Heat en quête désespérée d’adresse

Erik Spoelstra a évidemment raison lorsqu’il dit que ce Game 5 a basculé entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps. La faillite offensive du Heat, alors mené d’un petit point (58-59), a démarré avec un tir primé contesté de Gabe Vincent terminé en brique violente. Puis Bam Adebayo a fait « in and out » près du cercle avant que Caleb Martin ne rate deux bonnes occasions derrière l’arc.

Dans le même temps, Jaylen Brown et Jayson Tatum, maladroits jusqu’ici, ont fait remonter leurs pourcentages d’adresse. Cinq minutes de jeu plus tard, la rencontre avait basculé en faveur des visiteurs (60-83).

« Je dirais que pendant les trois quarts du match, ou au moins deux quarts-temps et quasiment trois, j’ai vraiment aimé l’exécution et les tirs qu’on a eus », décrit ainsi le coach floridien. « On a raté beaucoup de paniers à 3-points et d’autres tirs autour du cercle qu’on rentre en temps normal. On a maintenu le cap malgré tous ces ratés et on est restés forts mentalement dans tous ces moments. »

Le technicien considère même que son équipe a peut-être généré ses meilleurs tirs depuis le début de cette série. D’ailleurs, selon Second Spectrum, c’est le premier match de la série où la qualité globale des tirs de Miami est meilleure que celle des tirs de Boston. Seulement, le Heat ne s’est jamais montré aussi maladroit dans ces playoffs, ainsi que dans cette saison régulière : 31.9% d’adresse générale, dont 15.6% à 3-points (7/45)…

Le duo Kyle Lowry – Max Strus à la peine

« Ces tirs à 3-points ouverts sont les tirs qu’on a rentrés toute l’année », poursuit le coach. « Nos gars peuvent s’enflammer. Il suffit d’en rentrer deux ou trois, et tout d’un coup, ils ont l’impression que ça fait dix d’affilée. Ça n’a pas été le cas ce soir. Ce que j’espérais voir, c’est que malgré tous les ratés et certaines possessions offensives frustrantes, on reste dedans et qu’on en fasse un match à 80-90 points pour se donner une chance. »

La fourchette de score attendue est bien là mais ce 24-2 en faveur des Celtics, dans pareille configuration, a été fatal. Tandis que Jimmy Butler a galéré toute la soirée pour marquer à proximité du cercle, ses shooteurs ont quasiment tous fait faillite derrière l’arc, à divers échelles : de Kyle Lowry (0/5) à Max Strus (0/7) en passant par Duncan Robinson (3/10), Gabe Vincent (1/7) ou P.J. Tucker (1/5).

Les deux premiers cités, 4 points inscrits à 0/15 au total en cumulé, commencent à sérieusement inquiéter. Lors du match précédent, où le Heat avait déjà sombré dans la maladresse (33%), les deux titulaires avaient apporté 3 points, à 1/13 aux tirs…

Kyle Lowry and Max Strus went a combined 0-15 in Game 5. According to @EliasSports, that's the worst 0-fer for a starting backcourt in playoff game since starters were officially tracked in 1970-71. pic.twitter.com/PiGKhQQAA3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 26, 2022

Malgré tout, Erik Spoelstra, conscient que certains joueurs sont « loin d’être à 100% des deux côtés du terrain », continue de penser que leurs tirs sont les bons. « Je ne crois pas que l’un d’entre eux ait joué contre-nature », juge le coach qui devait également faire sans Tyler Herro.

Il constate aussi que les Celtics ont contré deux de leurs tentatives lointaines, ce qui a pu jouer dans la confiance de son équipe. Derrick White a notamment contré par derrière Duncan Robinson au milieu du quatrième quart-temps. Le shooteur du Heat a récupéré le ballon et dû batailler avec l’aide de deux écrans supplémentaires de Bam Adebayo, avec du main-à-main en tête de raquette, pour finalement marquer.

Garder le cap en défense

« Écoutez, ils ont une superbe défense », qualifie le coach. « Ce n’est pas comme si on allait marquer 130 points. Ce que je veux savoir est si on obtient des tirs dans nos zones préférentielles. Si on manque certains de ces tirs, on ne peut pas paniquer et essayer de réinventer les choses. Je sais à quel point nos gars sont passionnés. Cela peut changer en un rien de temps, surtout à l’extérieur. »

De son côté, Jimmy Butler considère que les shooteurs ne sont pas seuls en cause. L’arrière recommande ainsi de « confiance à la passe ». À savoir que celui qui fixe n’hésite pas à ressortir le ballon. « Je crois qu’on s’éloigne de ça par moments. Il faut trouver le gars ouvert parce qu’il y a trois, quatre, cinq joueurs dans la raquette. On doit juste faire confiance à la passe en sachant qu’à chaque fois qu’on pénètre et qu’on ressort, on va rentrer le tir. »

Cette nuit, les Floridiens n’ont généré que 14 passes décisives. Il s’agit là encore d’un record négatif cette saison, playoffs compris…

Le dernier enjeu de cette méforme offensive est la conséquence de l’autre côté du terrain. « J’ai le sentiment que lorsqu’on rate des tirs, cela perturbe notre défense », remarque Bam Adebayo. « On ne rentre pas nos tirs, on ne défend sur personne », formule carrément Jimmy Butler. « Je l’ai dit et répété. On doit trouver un moyen de faire des stops et ne pas s’inquiéter de ce côté du terrain, en sachant que si on joue correctement au basket de la bonne façon, les tirs tomberont. »