Pour Adam Silver, le développement des paris sportifs n’a pas de lien avec l’agressivité des fans

Quand des athlètes publient les messages insultants/menaçants reçus sur les réseaux sociaux, c’est souvent lié à des paris sportifs perdus, des spectateurs s’en prenant plus violemment à eux après avoir perdu de l’argent.

Alors que le comportement des supporters dans les stades et les salles semble de plus en plus agressif envers les athlètes, certains s’interrogent donc désormais ouvertement : l’explosion des paris sportifs n’est-il pas en train d’exacerber les réactions des fans, en ajoutant l’aspect financier à l’aspect émotionnel déjà fort ?

« En premier lieu, je ne suis pas sûr qu’il y ait une corrélation entre l’augmentation des paris dans le sport et la hausse des agressions venant des fans dans les salles » a répondu Adam Silver. « Je pense que ça fait partie d’un problème sociétal plus large, avec une polarisation extrême. On le voit dans le discours politique, dans le discours sociétal. Je le vois partout où je vais et je pense que nous sommes un microcosme de tout ça. »

Le commissionner assure que c’est toutefois un sujet pris très au sérieux par la NBA.

« Il y a une hausse claire dans nos salles et nous avons une énorme responsabilité à assumer sur ce sujet. Pas seulement pour protéger nos joueurs, mais également nos fans. Plus de 99% de nos fans veulent prendre du bon temps, passer du temps avec leur famille et la dernière chose qu’ils souhaitent, c’est de l’hostilité de la part d’autres fans, contre eux, les joueurs ou les arbitres. On a donc augmenté la sécurité dans les salles, on travaille avec le syndicat des joueurs pour qu’ils ne se sentent pas distraits. On a vu ce qu’il se passait avec les familles des joueurs et la dernière chose que veut un joueur, dans un match important, c’est de voir sa fille, son fils ou sa compagne en danger dans les tribunes. Ça doit être résolu mais c’est un problème beaucoup plus large que la NBA. »

Il faut dire que pour Adam Silver et la NBA, qui ont poussé politiquement pour la légalisation des paris sportifs, afin d’en tirer profit, il serait gênant que cette nouvelle manne financière pose de tels problèmes.