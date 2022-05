Luka Doncic : « J’ai tellement de respect pour Draymond Green »

À l’image de Magic Johnson dans les années 80, Luka Doncic a toujours le sourire. Certains prennent ça pour de l’arrogance, mais le génial arrière des Mavericks est tout simplement heureux d’être sur un terrain. Bien sûr, il pique aussi des grosses colères, et il prend beaucoup de techniques à râler sur les arbitres. Mais ce qui prédomine, c’est son plaisir de jouer.

« Je vis ma meilleure vie. C’est un rêve » a-t-il confié avant le premier match face aux Warriors. « Avant le Game 7, j’avais prévenu que c’était peut-être mon dernier match de la saison, mais j’étais prêt. [Ce soir], c’est un nouveau match de basket que je vais adorer. Je suis prêt à jouer au moins quatre matches de plus. On ne sait jamais… Je suis heureux de jouer au basket. J’ai une vie géniale. Je joue au basket, et c’est mon métier. C’est parfait… Tout le monde veut un travail qui le passionne, et personnellement, j’adore beaucoup mon boulot. Evidemment, le sourire est encore plus large quand on gagne. »

« Klay et Steph sont incroyables, mais je pense que la clé de l’équipe, c’est Draymond »

Après avoir déjoué les plan défensifs des Suns, le Slovène s’attaque désormais aux Warriors, une équipe dont on évoque d’abord l’attaque. Mais dans les rangs de Golden State, il y a Draymond Green. C’est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, mais aussi un spécialiste du « trashtalking ». Fidèle à sa réputation, il utilisera tous les moyens possibles pour faire déjouer le joyau de Dallas.

« J’ai tellement de respect pour Draymond » confie Luka Doncic. « Évidemment, Klay et Steph sont incroyables, mais je pense que la clé de l’équipe, c’est Draymond. Il est juste incroyable et je le respecte vraiment. Il a un tel impact sur un match dans tous les secteurs. »

Est-ce que Luka Doncic est prêt à se lancer dans des joutes verbales avec Draymond Green ? « Vous ne me verrez jamais faire du trashtalking dans les médias. Évidemment, on va avoir quelques mots… mais c’est la partie plaisante du sport, et j’aime ça. »

Est-ce qu’il a une idée du joueur qui va défendre sur lui ? « Je n’en ai aucune idée, mais on est prêt à tout. Je pense que je vais voir davantage de prises à deux dans cette série, et ça me va. Toute l’année, on a été confronté à des prises à deux, et je pense qu’on est meilleur dans ces cas-là avec du basket à quatre contre trois. »

Maître du tempo face à Phoenix, Luka Doncic s’attend d’ailleurs à un jeu plus rapide et plus libre. « Steph et Klay sont sans doute les deux meilleurs shooteurs de l’histoire. Ce sera vraiment compliqué. Je pense que les Suns et les Warriors sont des équipes épatantes, et ils jouent de manière différente. Je pense qu’on va jouer de manière un peu différente par rapport à Phoenix. Je dis toujours que le rythme est important, surtout quand on va vite se projeter vers l’avant. »