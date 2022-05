Pour Draymond Green, limiter les pertes de balle sera primordial face à Dallas

Alors que la finale de conférence Est entre le Heat et les Celtics démarre dès cette nuit, la finale de conférence Ouest démarrera quant à elle dès demain soir. Pour rappel, celle-ci verra s’affronter les Warriors à l’équipe surprise de ces playoffs, à savoir les Mavericks.

Sur le papier, forts de leur avantage du terrain et de leur expérience, ce sont les « Dubs » qui partent favoris, contre les coéquipiers de Luka Doncic. Mais selon Draymond Green, il leur faudra se focaliser sur un aspect du jeu en particulier, pour éviter de se faire surprendre par les tombeurs du Jazz puis (surtout) des Suns.

« Nous savons que nous devons réduire notre nombre de pertes de balle, car ces joueurs vont s’en nourrir », estime le Défenseur de l’année 2017, en vue de cette série. « Nous devons corriger ça et ça va être très important pour nous, car ça nous permet d’avoir de bonnes positions de tir et plus de shoots près du cercle, mais ça nous permet aussi de mettre en place notre défense. »

Déjà bénéficiaires du 2e plus gros total de pertes de balle en saison régulière (14.9), les Warriors font encore pire en playoffs, avec 15.8 ballons perdus par match (le 4e plus gros total de la ligue). Surtout, ils concèdent en moyenne 18.1 points après leurs pertes de balle et 13.8 points en contre-attaque.

« Dès que vous jouez contre une défense qui est en place, c’est beaucoup plus compliqué que lorsque vous jouez en contre-attaque », poursuit Draymond Green. « C’est ce que nous avons offert à Memphis, un peu pareil pour Denver. Ils ont pu partir et jouer en contre-attaque après nos pertes de balle. »

Éviter de nourrir Luka Doncic et le jeu des Mavs

Quand on sait que, dans ces playoffs, Dallas inscrit en moyenne 17.2 points après des pertes de balle adverses (mais « seulement » 8.6 points en contre-attaque), on se dit en effet que Golden State a tout intérêt à ne pas offrir de tels cadeaux à la franchise texane. Surtout avec un créateur de génie comme Luka Doncic.

« Nous devons vraiment prendre davantage soin du ballon, ce sera probablement la clé pour nous en attaque », répète d’ailleurs Draymond Green, qui offre quasiment 3 ballons par rencontre à l’adversaire en playoffs. « Je suis convaincu que nous pouvons corriger ce problème. Je suis le premier visé, je dois corriger ça moi-même. Pareil pour les autres, mais ça commence par moi et je vais être meilleur dans ce domaine. »

Dans son podcast, l’ailier-fort des Warriors en a également profité pour évoquer l’une des autres clés de cette finale de conférence : le fameux Luka Doncic. Rayonnante dans ces playoffs, et dans ses deux précédentes campagnes disputées en 2020 et 2021, la superstar slovène portera évidemment tous les espoirs des Mavs sur ses épaules.

« C’est un talent absolument incroyable », déclare Draymond Green, au sujet de celui qui a tourné à presque 32 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne contre les « Dubs », en saison régulière. « Il peut contrôler le rythme du match, il peut obtenir tous les shoots qu’il souhaite et il peut impliquer ses coéquipiers. C’est comme ça depuis qu’il est arrivé dans la ligue. Il est incroyable, absolument incroyable. »