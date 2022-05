Il y a vingt ans, la NBA découvrait Yao Ming

Le 19 mai 2002, jour de la « lottery » de la Draft de la même année, la chance souriait aux Rockets. La franchise de Houston, qui avait terminé avec le 5e plus mauvais bilan de la ligue à l’issue de la saison régulière 2001/02, remportait le premier choix, et le droit de sélectionner Yao Ming, ce géant chinois venu tout droit de Shanghai.

Un illustre inconnu jusqu’alors.

« À l’époque, c’était très différent d’aujourd’hui quand on sélectionnait un joueur non-américain, car il n’y avait pas les réseaux sociaux » se souvient Gretchen Sheirr, actuelle présidente exécutive de la franchise. « Il était inconnu, donc il y avait cet excitation de ne rien savoir. Nous naviguions à vue, à un niveau qui je pense n’a jamais été atteint et ne sera plus jamais atteint dans l’histoire. Et quand il est arrivé à Houston, son talent, et le fait qu’il soit une personne absolument adorable, a aidé à restructurer notre franchise. »

À 22 ans, après cinq saisons de très haute volée dans la modeste CBA (Chinese Basketball Association), le pivot de 2m29 rejoignait alors Houston et la NBA. Un scénario idéal pour Yao Ming, qui expliquait à l’époque que son arrivée dans la plus grande ville du Texas relevait du « destin ». « J’entends parler de coïncidence, moi je parle du destin. Ça remonte aux Finals 1994, Houston contre New York. J’étais le seul de mon équipe à supporter Houston. Tous les autres étaient pour New York. C’est le destin. »

Mais son arrivée ne fut pas non plus une formalité, avec d’abord des petites polémiques financières puisque Yao Ming avait été bloqué par la Chine et son équipe des Shanghai Sharks pendant un long moment avant d’être autorisé à venir en NBA. Les lois imposaient aux Chinois de l’étranger de reverser 20% de leur salaire, quand la CBA, le championnat local, en demandait 30%. Forcément, en arrivant en NBA, Yao Ming allait gagner beaucoup d’argent et il devenait un enjeu pour l’économie locale.

De leur côté, les médias américains se demandaient également si son anglais serait assez bon pour évoluer en NBA.

Rookie, il est titulaire au All-Star Game et relègue le Shaq sur le banc

Bien au-delà de l’aspect sportif favorable aux Rockets, l’arrivée de Yao Ming à Houston a marqué un tournant pour la NBA. Pour la première fois dans l’histoire de la Grande Ligue, la Chine, en acceptant de laisser partir sa jeune vedette vers le championnat américain, s’ouvrait aux Etats-Unis. Et déclenchait un intérêt massif du peuple chinois pour la NBA. À un tel point qu’il sera numéro 2 des votes de la côte Ouest pour le All-Star Game, et sera donc titulaire devant le Shaq !

« L’impact de Yao sur la popularité et le développement de la NBA en Chine a largement dépassé nos attentes » expliquait récemment Adam Silver. « Son succès en NBA a été une source énorme de fierté pour le peuple chinois, et sa Draft a fait l’effet d’une étincelle. Il a été le catalyseur de l’intérêt de la Chine pour la NBA et les Rockets. Il est indéniablement une des figures les plus transcendantes du basket. »

Même son de cloche à l’époque du côté de Leslie Alexander, alors propriétaire des Rockets. « Il représente l’histoire d’un sportif la plus importante de tous les temps » osait-il. « Quand Michael Jordan et Shaq ont été draftés, et tous ces gars au baseball, aucun n’avait l’aura que ce gars [Yao Ming] possède. Il va être le centre du monde du sport pour les années à venir.«