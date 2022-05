Joel Embiid sur les votes pour le MVP : « Je ne sais pas ce que je dois faire de plus »

Avant et après la rencontre face au Heat, c’était le premier sujet de conversation en conférence de presse : « Comment Joel Embiid a-t-il réagi à l’annonce du nouveau titre de MVP de Nikola Jokic ? » Le pivot des Sixers était persuadé d’avoir réalisé sa meilleure saison en carrière, et il pensait que son leadership et son niveau de jeu, pendant le feuilleton Ben Simmons, lui avait permis de faire la différence.

Mais les votants lui ont préféré Nikola Jokic, qui a tenu Denver, sans Jamal Murray, ni Michael Porter Jr.

« Je l’ai su il y a quelques semaines, peut-être deux semaines avant la fin de la saison régulière. Après ces deux matches face à Denver et Milwaukee. C’est au moment où ESPN a sorti son sondage. J’ai su que ça n’allait pas arriver… » raconte Joel Embiid. « Évidemment, félicitations à Nikola. Il le mérite. Il a réalisé une saison incroyable. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix, il y avait beaucoup de candidats. Cela aurait pu s’orienter vers quelqu’un d’autre : Giannis, Devin Booker qui est dans la meilleure équipe de la NBA… Chaque année, ça dépend de ce que vous (les médias) décidez de mettre en avant pour gagner. »

« Je ne suis pas en colère. Cela fait deux ans que je me retrouve dans cette position »

Au passage, Joel Embiid regrette l’influence que peut avoir des personnalités comme Bill Simmons. Pour le pivot des Sixers, les interventions du célèbre journaliste, ou d’une autre pointure de ce type, peuvent peser sur les votes… Pas uniquement le MVP.

« La seule chose que je dirais sur ces récompenses, c’est à propos d’un podcast. Bill Simmons disait en gros, qu’il était contre Jalen Green (pour les votes des All-Rookie Teams). Si vous autorisez ce type de personnes à voter pour ces trophées, ce n’est pas juste. Et si Jalen Green était en mesure de décrocher un contrat au maximum, ou je ne sais pas, une place au All-Star Game ? Vous avez quelqu’un qui balance ça et qui a beaucoup de pouvoir. Il peut influencer beaucoup d’autres membres des médias. Je ne pense pas que ce soit juste, je ne pense pas que ce soit bien. »

Malgré cette critique, peu convaincante, Joel Embiid assure qu’il n’est pas amer.

« Je ne suis pas en colère. Cela fait deux ans que je me retrouve dans cette position. Ce n’est pas arrivé… C’est presque comme si, à ce stade, peu m’importait… Peu importe ce qui arrive, ça arrive. L’année dernière, j’ai fait campagne pour être MVP. Cette année, j’ai répondu aux questions quand on me les a posées… Comme je l’ai dit, je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour le gagner, et pour moi, peu importe… Cela ne signifie pas que je n’étais pas concentré sur un plus grand objectif, mais c’est vraiment le moment de mettre toute mon énergie sur ce plus grand objectif, et il s’agit de gagner le titre. »