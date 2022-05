Avec Joel Embiid, tout est possible

Dominés dans les deux premières manches en Floride, les Sixers étaient non seulement heureux de rentrer à la maison pour deux rencontres de suite, mais surtout de retrouver Joel Embiid pour le Game 3 et 4.

Avec leur pivot All-Star, les troupes de Doc Rivers ont réussi à revenir à deux victoires partout, et ce même si Embiid est loin de son meilleur niveau puisqu’il a seulement compilé 21 points et 11 rebonds de moyenne.

« Je ne suis pas encore en grande forme », confie-t-il à l’Inquirer, lui qui a souffert d’une fracture au visage, sans oublier sa blessure au ligament du pouce. « Chaque jour, je vais mieux. J’espère aller encore mieux quand on ira à Miami, afin d’être capable d’être aussi dominant que par le passé. »

« Joel sera dans l’avion », répond Doc Rivers quand on lui demande comment lui et ses joueurs comptent surfer sur leur dynamique en Floride. Clairement, la vie avec Joel Embiid est bien plus belle pour les Sixers.

« On gagne en confiance à mesure que la série avance », remarque James Harden. « Pour les deux premiers matches, on était dans le brouillard. C’est évident qu’avec Joel, on retrouve nos repères. On sait à quoi s’attendre, on sait comment jouer des deux côtés. La boulot est bien plus facile. Son retour fut un facteur X et on a su garder notre confiance entre les deux matches. On doit encore le faire dans le Game 5. »

La présence du Camerounais a permis à Philadelphie de gagner la bataille du rebond et d’être plus adroit de loin. Dominateur lors des deux premiers matchs, Bam Adebayo a souffert lors du Game 3 et Erik Spoelstra l’a relancé lors du Game 4… en le faisant beaucoup jouer lorsque Joel Embiid se reposait.

Tout n’est pourtant pas parfait pour les Sixers, et Joel Embiid en tête, qui perdent encore trop de ballons (18 de moyenne dans les deux derniers matches) et souffrent face à Jimmy Butler (33 et 40 points à Philadelphie).

« C’est de ma faute », assume le finaliste pour le trophée de MVP, devancé par Nikola Jokic, en référence au Game 4. « En seconde mi-temps, je n’étais pas aussi dominant en défense qu’en première période. Le prochain match, je vais faire mieux, c’est sûr. Il a eu la vie trop facile. »