Draymond Green trop ému pour parler de la victoire des Warriors

Auteur d’un contre décisif sur Jaren Jackson Jr dans le Game 4, Draymond Green était invité à s’exprimer en conférence de presse, après la victoire des Warriors. Mais l’intérieur n’avait pas le coeur à parler. Dans la journée, il avait appris le décès de son ami Adreian Payne, et il s’est excusé auprès des journalistes.

« J’ai un trop plein d’émotions… Pendant le match, cela avait plus ou moins disparu… Je vais rentrer chez moi, faire mon podcast, et parler, car je ne peux pas le garder pour moi. Je vais pleurer si j’en ai besoin. Je n’aime pas pleurer devant les gens ».

« Je demande à ce que la famille des Spartans soit unie et qu’elle fasse quelque chose pour Adreian »

L’intérieur des Warriors explique que lui et son épouse vont faire un premier don de 100 000 dollars pour la mémoire de Payne, et que lui et les anciens de Michigan State vont faire le maximum pour lui rendre hommage.

« J’ai appelé ma famille Spartans, Coach Izzo, Magic Johnson, Jaren Jackson, Miles Bridges, Mat Ishbia… Toute ma famille de Michigan State pour qu’on fasse quelque chose en hommage à Adreian. Qu’il s’agisse de donner son nom à quelque chose sur le campus, de créer des bourses pour des gamins de Dayton. Peu importe ce que c’est… Je demande à ce que la famille des Spartans soit unie et qu’elle fasse quelque chose pour Adreian. Je vais rentrer chez moi, parler de lui, et un peu du match. Mais je dois le faire à mon rythme et dans mon environnement. Je m’en excuse. Après le match de mercredi, je vous donnerai la plus grande des conférences de presse. Mais ce soir, j’en suis incapable. Je m’en excuse vraiment. »