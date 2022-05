Le GM des Bucks en remet une couche sur l’arbitrage

Dans la série de playoffs super serrée entre les Bucks et les Celtics, chaque coup de sifflet a son importance dans des fins de match au couteau.

Si Boston l’avait mauvaise après la décision arbitrale qui n’a donné que deux lancers, au lieu de trois, à Marcus Smart à 4 secondes de la fin, Milwaukee n’était guère plus inspiré par la prestation des officiels de terrain. En l’occurrence, le GM de la franchise du Wisconsin, Jon Horst, a effectivement eu quelques petites choses à redire.

« Je vous le dis en toute sincérité, je sais bien qu’en fin de compte, c’est un boulot super difficile. Je ne pourrais pas le faire. Vous ne pourriez pas le faire non plus. Être arbitre n’est vraiment pas facile, tout comme jouer à ce niveau ou coacher à ce niveau », a préfacé Jon Horst dans The Athletic. « On a tous des standards pour essayer de progresser et faire mieux. Et c’est ça qui ressort pour moi. On doit progresser. Ce n’était pas un bon match de playoffs, et je pense que les arbitres ont eu leur rôle là-dedans. »

Jon Horst a notamment mentionné la disparité aux lancers francs, avec 34 passages sur la ligne pour Boston contre 17 pour Milwaukee. Dont une douzaine en dernier quart contre zéro pour les Bucks, qui n’ont donc pas bénéficié de l’avantage du terrain sur ce coup-là…

Le gros tampon de Grant Williams

« Quand on commence à regarder les stats, c’est simplement assez flagrant », poursuit-il. « Nos joueurs comme ceux de Boston méritent que ce problème soit abordé pour faire mieux. J’ai conscience que ce travail est difficile mais on veut un match qui soit juste au bout du compte. Or, les stats parlent d’elles-mêmes. »

Une action reste particulièrement en travers de la gorge des Bucks. Il s’agit d’un contact de Grant Williams sur Grayson Allen dans la lutte pour un rebond. L’ailier cubique des Celtics a filé un gros coup d’épaule à l’arrière des Bucks, qui a fait un bon vol plané en conséquence.

On n’est pas revenu aux bonnes vieilles batailles de tranchées qui opposaient Bulls, Knicks et Pistons au début des années 90. Mais il y a bien du rififi dans l’air entre Bucks et Celtics…

« Ce sont des matchs difficiles à officier. Le basket de playoffs encore plus. Les deux équipes ont la possibilité de jouer plus physique, et je pense que le public aime ça globalement. C’est du basket de playoffs ! Mais je peux vous dire que l’action de Grant Williams sur Grayson [Allen] n’est vraiment pas justifiée. N’importe quel joueur vous dira que c’était dangereux. Grayson avait des douleurs le lendemain et encore ce matin. Il devrait jouer le Game 4 mais c’était une action dangereuse. Une action hors basket, complètement injustifiée. »

Comme on le voit sur les images, le geste de Grant Williams semble répondre à celui de Grayson Allen sur Jayson Tatum quelques secondes auparavant.