NCAA | Loyola Chicago en tournée en France cet été

Prévue du 12 au 21 août, la tournée française de Loyola Chicago sera composée de trois matches : le 14 à Cannes, le 17 à Lyon et le 20 en Champagne (Reims ou Chalons ?). Une bonne opportunité pour les Ramblers de préparer leur saison 2022/23 face à des équipes professionnelles.

« Ce voyage permettra à notre équipe d’affronter un niveau élevé d’adversité, afin de construire nos automatismes pendant que nous serons en train de préparer la saison 2022/23 » a déclaré à ce sujet Drew Valentine, le coach de Loyola Chicago et accessoirement grand frère de Denzel, l’ancien joueur de Michigan State et des Bulls en NBA. « Plus important encore, ce voyage sera largement bénéfique à nos athlètes du point de vue culturel, et je suis certain qu’ils n’oublieront pas cette expérience. »

Programme en vogue depuis plusieurs années en NCAA, à la suite notamment d’un très beau parcours à la « March Madness » 2018, avec une qualification au « Final Four » cette année-là, Loyola Chicago va débuter la saison 2022/23 dans une nouvelle conférence.

Les Ramblers, qui appartenaient à la MVC (Missouri Valley Conference) depuis 2013, rejoignent l’A-10 (Atlantic 10) à la rentrée, une conférence dont le niveau sportif est plus élevé. D’où la volonté du programme de se préparer au mieux, avec cette tournée, à ce changement d’environnement.