Comment relancer James Harden ?

Il y a trois ans jour pour jour, James Harden bouclait le plus gros match de sa plus grosse série de playoffs en carrière au scoring (34.8 points en moyenne sur six matchs), claquant 41 points dans le Game 3 de la demi-finale de conférence face aux Warriors pour une victoire en prolongation de ses Rockets (126-121). Le clip de ses meilleures actions du match rappelle le niveau auquel il évoluait alors en attaque. Tout le monde y passe, entre Draymond Green, Andre Iguodala, Klay Thompson et Kevin Durant, mais personne ne parvient à l’arrêter.

En grande forme, « The Beard » sort toute la panoplie, entre drives, floaters, step-back, et autres inspirations géniale. Du vrai James Harden dans le texte.

Le jour et la nuit

Trois ans plus tard, au sortir d’une série où il a été plutôt discret au scoring, les fans des Sixers attendaient le James Harden de la grande époque, contraint d’élever son niveau de jeu en l’absence de Joel Embiid.

Il n’en a rien été. Le meilleur marqueur de la ligue en 2018, 2019 et 2020 n’a pas changé d’un iota sa façon de jouer, se contenant de 13 tirs pris, soit la troisième option offensive derrière Tyrese Maxey et Tobias Harris. Alors qu’il fallait essayer de le calmer à sa grande époque de Houston, voilà maintenant que Doc Rivers va se retrouver à devoir l’encourager à prendre plus de tirs ! Depuis son arrivée à Philly, il n’en a jamais pris plus de 19. Autre élément qui ne trompe pas, il n’a jamais aussi peu scoré depuis dix ans sur une saison régulière (21 points en moyenne).

On sait qu’il est handicapé par sa cuisse, sa longue blessure aux ischio-jambiers semblant lui avoir fait perdre beaucoup d’explosivité. De quoi le pousser à faire jouer les autres avant tout ? Le problème, c’est que le contexte actuel l’oblige à prendre plus de responsabilités au scoring. Son Game 2 sera donc particulièrement suivi.

Quelles options pour Doc Rivers ?

Ancien assistant aux Rockets de 2011 à 2015 puis coach par intérim, JB Bickerstaff a côtoyé la bête de près et il invite Doc Rivers, l’actuel coach des Sixers, à revoir des matchs de cette époque.

« Vous devez faire en sorte qu’il soit le plus à l’aise possible. En faisant ça, vous devez revenir à l’époque où il avait le plus de succès. Regardez les matchs de l’époque où il était à Houston. Et trouvez comment vous pouvez le mettre dans ces positions, et je suis sûr que c’est ce que fait Doc », a-t-il déclaré. « Cette équipe était remplie de shooteurs, ils lui donnaient beaucoup d’espace et ils jouaient rapidement, en tirant assez tôt par rapport à l’horloge des 24 secondes. Donc vous devez voir à quelle vitesse vous pouvez y arriver et le mettre à l’aise ».

Pour JJ Redick, désormais consultant, Philadelphie pourrait même aller jusqu’à piquer quelques-uns des systèmes favoris de James Harden de son époque de Houston pour le mettre davantage en valeur. En l’absence de Joel Embiid, Philly pourrait aussi essayer de jouer plus petit pour espacer davantage le jeu d’attaque, même si cette option pourrait aussi poser problème en défense face à la paire Tucker/Adebayo…

Essayer du « very small ball »

« Incorporer un peu plus de ces systèmes sera utile pour lui. Il peut aussi faire beaucoup de choses, aller sur sa main gauche, faire des passes lobées, revenir derrière la ligne à 3-points. Pour moi, l’ajustement doit aussi concerner le reste du cinq. Ils ont besoin de plus de shooting, avec, comme je l’ai dit plus tôt, Tobias Harris et Georges Niang à l’intérieur pour jouer plus petit, et mixer avec de la zone ».

Doc Rivers a testé un cinq avec George Niang comme pivot, mais le shooteur a hélas tout loupé en attaque (0 sur 7 à 3-points) sans vraiment peser dans les autres secteurs : 0 rebond en 22 minutes !

Ce qui est certain, c’est que les Sixers vont avoir besoin d’un grand James Harden ou alors d’un miracle, comme le retour extrêmement rapide de Joel Embiid s’ils veulent rivaliser avec Miami dans cette série.