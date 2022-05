Grant Williams, le facteur X des Celtics

Après Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo…

Déjà très bon au premier tour pour aider à limiter la star des Nets à seulement 26 points et 39% de réussite aux tirs, Grant Williams a repris son chantier mardi soir face à un autre ancien MVP de la Ligue.

Si le « Greek Freak » termine tout de même à 28 points, 9 rebonds et 7 passes, il a dû aller chercher ses paniers en passant sur le corps de Grant Williams (un sacré obstacle d’1m98 pour 107kg), mais aussi Al Horford et l’autre Williams, Robert.

À 11/27 aux tirs au final, le double MVP des Bucks a senti le traitement de faveur réservé par la défense des C’s, et Grant Williams au premier rang.

« Je vois ce duel face à lui comme un mano a mano. C’est lui contre moi », a expliqué Grant Williams dans Mass Live. « Il faut faire son boulot. Pour nous, c’est comme ça qu’on voulait procéder dans ce match. C’est simplement un de ces trucs où il faut faire confiance à son travail et faire de son mieux pour essayer de contenir un des meilleurs joueurs du monde. »

Un mini Al Horford

Ne reculant pas devant la puissance de l’intérieur grec, Grant Williams a plusieurs fois encaissé les chocs sans mot dire, prenant un coup de coude au visage et provoquant plusieurs fois des passages en force de son adversaire direct.

« Grant est un des éléments majeurs de notre défense », poursuit Ime Udoka. « C’est un mini Al Horford sur le terrain, on lui demande de faire la même chose. Sa polyvalence pour défendre sur les arrières et sa capacité à tenir [Giannis] en un-contre-un au poste bas, en étant physique et en le frustrant jusqu’à un certain point… C’est exactement ce dont on a besoin. »

En contrôle pendant tout le match, à part pour une petite frayeur en dernier quart, les Celtics ont retrouvé leur mordant défensif, surtout en première mi-temps, conclue à +25. Pour espérer contrecarrer les rêves de doublé des Bucks, Boston devra de nouveau recevoir ce genre de contribution, des deux côtés du terrain de ses « role players ».

Mardi soir, avec 21 points (record personnel, saison régulière et playoffs compris), Grant Williams a montré la voie à suivre pour pallier l’absence de Marcus Smart (qui devrait être de retour au Game 3).

« On savait que notre défense avait été plutôt solide au Game 1. C’était notre attaque qui était la priorité pour nous dans ce match. C’est de ça qu’on avait discuté et c’est comme ça qu’on a trouvé notre rythme. On ne leur a pas laissé trop de points en contre-attaque ou sur la transition. C’est là qu’ils excellent. »