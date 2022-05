Anthony Edwards prêt à peaufiner son jeu

Auteur de 25 points à 46% de réussite dont 40% à 3-points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour sa première série de playoffs en carrière, Anthony Edwards n’a pas à rougir de ses prestations pour son entrée en matière en « postseason ». Malheureusement, ça n’a pas suffi pour renverser les Grizzlies de Ja Morant.

« Il ne s’agit pas toujours de sortir une action incroyable, il s’agit plutôt de faire la bonne action au bon moment », détaille ainsi Chris Finch sur les axes de progression de son sophomore. « Ce qui m’intéresse avec Ant cet été, c’est de l’aider à arrondir les angles de son jeu. Il est vraiment bon sur quelques points mais il a besoin d’un plan pour arriver là où il veut aller. »

Déjà capable d’attaquer le cercle avec férocité, Anthony Edwards manque encore de maîtrise pour mieux gérer le jeu en transition et ses changements de vitesse.

« On veut qu’il complète ce qu’il maîtrise déjà bien »

Trop enclin à tenter des tirs extérieurs en sortie de dribble ou sur des « stepback » difficiles, le jeune loup se marche parfois sur la quaue ! D’autant qu’il tire à 41% derrière l’arc en réception tir, plus automatiques…

Car il ferait bien mieux d’aller faire parler son physique sur de la percussion ou tout simplement sur des prises de position au poste bas. Face à des adversaires qu’il dominent quasiment à chaque fois physiquement.

« Ce sont ces choses-là qui vont lui permettre de grandir énormément et devenir encore meilleur à ce qu’il fait bien », poursuit ainsi Chris Finch. « On ne veut pas qu’il ajoute beaucoup de choses à son jeu dès maintenant. On veut qu’il complète ce qu’il maîtrise déjà bien. »

Coupable d’erreurs de jeunesse comme sur sa fameuse tentative d’interception face à Ja Morant dans la fin du Game 5, Anthony Edwards doit tout simplement apprendre de ses propres errements. Face à Memphis, il a réussi un très bon Game 1 à 36 points et 6 passes, même s’il avait déjà trop insisté de loin (4/11)…

« Je sais qu’on va dire que je ne suis pas bon à mi-distance, donc cet été, je vais travailler sur mon tir pour scorer de partout. Les floaters, la mi-distance, les finitions au cercle, le 3-points, tout », a commenté un Anthony Edwards forcément un peu bougon pour son interview de fin de saison. « Le tir à 3-points sera toujours au sommet de la liste parce qu’il faut toujours être tranchant. Certains sont bons naturellement, mais pas moi ! Je dois travailler dessus. Mais c’est sûr que je veux faire aussi du tir à mi-distance et du poste bas. Pour scorer de partout mais aussi mieux lire le jeu et mieux comprendre ce qui se passe. »

Passé de 33% sa saison rookie à 36% cette saison derrière l’arc, Anthony Edwards a même fait mieux en playoffs à plus de 40%. Mais il sait encore que sa sélection de tirs laisse trop à désirer. Il va falloir nettoyer tout ça et varier sa palette offensive pour faire ressortir davantage ce talent indéniable à tous les niveaux.

« Il est vraiment à part », ajoute Karl-Anthony Towns. « Ce qu’il arrive à faire à son âge en dit long, d’autant que je pense qu’il ne sait pas encore ce qu’il fait. Avec cette expérience, Ant va pouvoir mieux comprendre les choses et pas simplement jouer mais changer les matchs. C’est en ce sens qu’il va évoluer pour passer un nouveau cap. »

« Je suis impatient. Dès qu’on parle de progresser, je suis excité »

Avec deux saisons NBA dans les jambes, et une qualification en playoffs pour sa deuxième année à 20 ans seulement, Anthony Edwards est loin d’être en retard sur les temps de passage des plus grands. Mais avec sa combinaison de qualités athlétiques et de talent pur, il peut forcément aller plus haut…

« J’ai progressé dans ma lecture des défenses adverses mais je pense encore avoir beaucoup de marge de progression dans ce domaine. Je ne fais pas encore suffisamment de lectures pour fragiliser la défense. Mais je vais m’y atteler cet été. »

Maussade à son arrivée en salle de presse, le gamin de Géorgie en est ressorti avec la banane. Forcément sous le coup de la déception après la défaite en playoffs, il a retrouvé sa joie de vivre si communicative au fur et à mesure des questions des médias. Autant d’axes de progression pour la pépite des T-Wolves…

« Je suis impatient. Dès qu’on parle de progresser, je suis excité. Je ne voulais même pas parler basket au début mais maintenant qu’on parle de pouvoir progresser, ça me redonne le sourire. Je vais encore beaucoup progresser. En musculation, sur mon poids et changer pas mal de choses pour revenir plus fort. »

Les highlights de ses premiers playoffs