Les Bulls tirent un bilan globalement positif de leur saison

Les manques en saison régulière étaient les mêmes en playoffs pour les Bulls. Le constat n’a donc pas changé : quand le niveau monte, Chicago n’a plus les jambes pour suivre. Seul un DeMar DeRozan de feu (41 points dans le Game 2) a permis d’éviter un coup de balai contre Milwaukee.

C’est par conséquent l’heure du bilan pour la franchise de l’Illinois. Que faut-il retenir ? La superbe première partie de saison et la place de leader à l’Est au moment du All-Star Game ? La dégringolade dans la seconde partie avec les blessures qui ont plombé les ambitions ? Ce premier tour perdu en cinq matches ?

« C’est la première aventure de ce type pour beaucoup de nos joueurs », rappelle DeMar DeRozan à NBC Sports. « Cela permet de comprendre à quoi ça ressemble de vivre une série de playoffs. Il y a tellement à apprendre d’une telle expérience, surtout face aux champions en titre. Je suis fier de tout le monde, on a eu des hauts et des bas, mais ce fut une belle aventure. C’est toujours chiant de perdre une série, mais c’est un sacré apprentissage pour beaucoup d’entre nous. »

Pour l’arrière/ailier All-Star, c’est une nouvelle élimination au premier tour après celle de 2019 avec les Spurs. Il n’a plus gagné une série depuis 2018 et sa dernière année à Toronto, mais il a tout de même vécu une saison mémorable pour lui. Sans doute sa plus aboutie sur le plan individuel.

« C’était parfait », n’hésite-t-il pas à déclarer. « Cela n’aurait pas pu être mieux. Ce fut une grande année, c’est le moins que je puisse dire. Être ici, dans cette franchise, dans cette ville, tout a été plus grand et fort que ce je pouvais imaginer. C’était une de ces situations où le rêve est devenu réalité. Ça dépasse l’imagination. Je suis impatient de revenir l’année prochaine et de revivre ça. »

Attention à la marche de la seconde saison

Avec l’idée évidemment de faire mieux. Cet exercice 2021/22 était une première étape, la base à dépasser l’an prochain. « Construire une équipe qui gagne, qui peut aller loin, ça prend du temps », analyse Nikola Vucevic. « C’est dur de livrer un jugement sur une saison et une série de playoffs. Je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. »

Si la seconde saison doit être celle de la confirmation, les Hawks ont prouvé cette année que faire mieux est souvent difficile. Pour une foule de raisons : l’effet de surprise ne fonctionne plus, la magie de la première année n’est plus là, la motivation du collectif peut s’étioler… Envie et impatience oui, mais méfiance aussi.

« On a vraiment, vraiment bien démarré cette saison. C’était impressionnant pour moi, qu’avec un nouveau groupe, on puisse faire ça », se souvient Billy Donovan. « Mais cette intersaison, on doit travailler plus dur encore si on veut revenir à ce niveau. Beaucoup ne savaient pas à quoi allait ressembler notre équipe. Notre formation a gagné le respect de la ligue, et ce sera plus dur la saison prochaine. Rien n’est garanti pour l’année prochaine. »

Surtout que Zach LaVine est free agent et que Lonzo Ball doit retrouver la forme d’ici la prochaine campagne.