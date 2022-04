Retour réussi sur le plan physique pour Robert Williams

Comme il a été discret et que les Celtics ont gagné les deux matches, le retour de Robert Williams III a été quelque peu éclipsé. Un mois après son opération pour une déchirure du ménisque au genou gauche, le pivot a signé son retour en jouant les deux rencontres à Brooklyn.

En deux matches, il a passé 29 minutes sur les parquets et compilé 5 points et 7 rebonds. C’est peu, mais l’essentiel est ailleurs avant de retrouver les Bucks ce week-end pour le second tour des playoffs.

« Je n’ai aucune douleur du tout », confirme le joueur de Boston à Mass Live. « Mon genou réagit très bien. Notamment le lendemain des matches, après les efforts, donc c’est positif. Maintenant je vais rester un peu plus longtemps en salle de musculation. »

S’il n’a manqué qu’un mois de compétition, il a tout de même un peu de retard à rattraper et, en plus, un retour en playoffs, face à une grosse intensité, n’est jamais évident. Son grand défi, c’est donc de retrouver ses jambes.

« Physiquement, il est bien », affirme Ime Udoka. « Il a manqué de souffle ces deux derniers matches. On peut faire tous les matches d’entraînement du monde, rien ne remplace une vraie rencontre. Donc il doit retrouver son souffle cette semaine, c’est important. Ainsi, les rotations et les minutes reviendront à la normale. »

Blessé, Khris Middleton devrait rater toute la série, mais les champions en titre sont très armés à l’intérieur avec Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez et Bobby Portis. Un Robert Williams en bonne forme serait un plus non négligeable pour Boston.

« Il n’a pas beaucoup joué encore », poursuit le coach. « Il va s’entraîner cette semaine, faire un match d’entraînement, pour qu’on puisse avancer. On va s’assurer qu’il réponde à l’effort aussi bien qu’il ne l’a fait pendant les rencontres. »