Allen Iverson demande à James Harden d’être plus agressif

Entre 2017 et 2020, James Harden avait pour standard de scorer au moins 30 points en moyenne par match. Puis, depuis son départ de Houston à Brooklyn puis à Philadelphie, l’arrière All-Star a considérablement levé le pied. Logique avec le poids des ans, des problèmes récurrents aux ischio-jambiers mais aussi le fait d’être entouré d’autres superstars comme la paire Irving-Durant à Brooklyn puis Joel Embiid à Philadelphie.

S’il est beaucoup plus passeur que scoreur désormais, une statistique interpelle tout de même au niveau de son rendement au scoring : depuis qu’il est à Philadelphie, soit en 26 matchs disputés, playoffs compris, il n’a dépassé la barre des 30 points qu’à une seule reprise (32 points dans une défaite face aux Bucks).

Faire jouer les autres, c’est bien. Scorer, c’est mieux…

Interrogé sur cette évolution, Allen Iverson, qui a également remporté trois titres de meilleur scoreur de la NBA, entre 1999 et 2002, explique qu’il ne reconnaît plus James Harden, alors que la situation actuelle, avec un Joel Embiid diminué, et demande qu’il s’investisse pourtant davantage au scoring.

« Je ne vois pas James être aussi agressif qu’il devrait l’être. Je veux le voir plus agressif. Mais James essaie de jouer comme il faut, d’impliquer tout le monde et tout. Mais je pense que nous avons besoin d’un match à la James Harden, ce genre de match qui lui avait permis de remporter plusieurs titres de meilleur scoreur de la ligue », a déclaré « The Answer ». « Nous avons besoin qu’il soit extrêmement agressif et qu’il ne se préoccupe pas trop de faire participer tout le monde, tout en essayant de jouer juste ».

Si le jeu a bien évolué depuis ses glorieuses années, Allen Iverson s’est pour sa part rappelé sa manière d’aborder les rencontres de playoffs, et plus particulièrement les matchs couperets.

Pour lui, James Harden peut ainsi apporter beaucoup plus que ses 11 tirs, comme lors du Game 5. Une timidité offensive qui avait d’ailleurs provoqué les mêmes remontrances de la part de Joel Embiid.

« Absolument ! Et je ne compare personne à moi. Mais ceux qui me connaissent savent que s’il y avait un match où nous étions sur le point d’être éliminés, ou si nous devions éliminer une équipe en playoffs, je ne laissais aucune munition dans le barillet. Parce qu’une fois que la guerre est finie, ça ne sert à rien d’avoir encore des balles ».

Le message est-il passé ? Réponse ce soir à la Scotiabank Arena de Toronto.