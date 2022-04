Doc Rivers dépasse les 100 victoires en playoffs

Les trois victoires de Philadelphie contre Toronto, en plus d’avoir plié la série, comptent pour le palmarès de Doc Rivers. L’entraîneur des Sixers a commencé ces playoffs 2022 avec 98 victoires à son compteur personnel.

Le succès du Game 1 lui a permis d’égaler Red Auerbach, avec 99 victoires en « postseason ». Celui du Game 2 d’atteindre la barre des 100 victoires, comme Larry Brown. Enfin, la victoire dans le Game 3 lui offre, seul, la quatrième place des coaches les plus victorieux de l’histoire.

« Dès que votre nom est mentionné avec celui de Red Auerbach, c’est toujours très cool », a commenté l’ancien coach des Celtics et des Clippers pour l’Inquirer. « Je ne savais pas que j’étais à ce niveau-là. Je sais que c’est génial mais je ne fais pas ça pour ça. Je veux simplement gagner et j’ai eu de la chance de beaucoup gagner. On fait ça pour être un gagnant. C’est ça mon moteur. »

Le champion 2008, avec ses 101 victoires donc, n’est plus devancé que par trois légendes : Phil Jackson, le leader évidemment, et ses 229 succès, puis Pat Riley à 171 et enfin Gregg Popovich, 170 victoires.

Élu plus tôt dans la saison parmi les 15 plus grands coaches de l’histoire de la NBA, Doc Rivers devrait aussi, si Philadelphie dispute bien le second tour, devenir le cinquième coach à atteindre les 200 matches dirigés en playoffs. En compagnie des trois entraîneurs cités plus haut et de Jerry Sloan.

« C’est incroyable mais encore une fois, je ne suis pas focalisé là-dessus », explique-t-il. « C’est dingue le nombre de textos que j’ai reçus. J’ai fait des réponses groupées pour dire merci, car je n’en suis pas là pour l’instant. Je n’ai pas le temps de m’attarder sur ce que je fais. Je suis concentré sur ce que je vais faire. »