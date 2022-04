Champion NCAA avec Kansas au début du mois, David McCormack va tenter de passer professionnel en juin. Par ses réseaux sociaux, le pivot a en effet annoncé qu’il inscrivait son nom à la Draft, après quatre saisons à l’université. Un cursus complet à l’issue duquel il termine avec des statistiques honorables : 8.7 points et 5.2 rebonds en 132 matches joués pour les Jayhawks.

« Ces quatre dernières années ont été une sacrée aventure ! J’ai tellement grandi, sur et en-dehors des terrains, en tant que joueur et en tant qu’homme. Pour cela, je dois remercier mon équipe, mes coaches et coéquipiers, et bien sûr ma famille » résume David McCormack.

Très en vue pour sa saison « junior » (13.4 points et 6.1 rebonds), durant laquelle il est devenu titulaire après le départ d’Udoka Azubuike, il a signé une quatrième saison un peu plus discrète sur le plan offensif (10.6 points et 7 rebonds), mais a brillé durant le Final Four. Face à Villanova puis North Carolina, il a compilé 25 points et 9 rebonds, puis 15 points et 10 rebonds, s’imposant comme l’élément clé, avec son coéquipier Ochai Agbaji, dans la quête du titre.

« Après discussions avec ma famille et mes coaches, j’ai décidé de m’inscrire à la Draft 2022. Je ne peux pas imaginer terminer ma carrière, ici à Kansas, d’une meilleure manière qu’avec ce titre. » concluait le natif du Bronx.

Bien loin d’être un « prospect » médiatisé, car déjà âgé (23 ans en juillet), il veut donc profiter de cette fin de saison réussie, et couronnée d’un titre, pour tenter de se frayer un chemin vers la NBA. Pivot solide au rebond sous les panneaux et dur au mal en défense, il est actuellement projeté en fin de second tour.